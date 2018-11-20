В России разгорелся скандал вокруг нового налога

20.11.2018, Москва, Максим Карпенко

В России разгорелся скандал вокруг угрозы введения нового налога – колбаса, мясо и сосиски могут значительно подорожать из-за инициативы экспертного Совета при правительстве РФ. Член совета Дарья Халтурина предложила ввести акциз на мясную продукцию, что приведет к росту стоимости на 30%, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Халтуриной, введение акциза приведет к тому, что россияне откажутся от «вредной» для здоровья колбасы и перейдут на «здоровую» растительную пищу. Примечательно, что активистка сама является вегетарианкой и заявляет, что мясо вызывает у нее «отвращение».

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Интересно также, что Халтурина оказалась обладательницей ряда должностей в российских антитабачных, антиалкогольных, здравоохранительных обществах, в Российской академии наук, Минздраве и прочих органах, при этом, образование 39-летней члена Экспертного совета никак не связано со здравоохранением или медициной – она закончила РГГУ по специальности «Культурология».

Как отмечает блогер Алексей Иванов, с биографией Халтуриной связаны несколько интересных моментов. Например, ранее фирмой, печатающей жуткие картинки на пачках сигарет, «Shifrina-studio», руководит Татьяна Андреевна Шифрина (в девичестве Халтурина), родная сестра Дарьи Халтуриной.

Кроме того, мать Дарьи и Татьяны – Валерия Прайд, является ведущим российским теоретиком трансгуманиза и владеет компанией «КриоРус», занимающейся заморозкой умерших людей и животных в жидком азоте с целью реанимации их при помощи технологий в будущем.

«В 2008 году Прайд-Удалова крионировала свою собаку, в 2009 году – Любовь Пантелеевну Чёрную, бабушку Дарьи Халтуриной», – сообщает автор.

История с введением акциза вызвала ожесточенные споры в российском обществе. Так, российский бизнес-омбудсмен Борис Титов раскритиковал идею о введении налога на колбасу.

«Наши правительственные эксперты рекомендуют при помощи повышенного налогообложения переключать россиян на более здоровую пищу – орехи, фрукты, оливковое масло. У меня даже слов нет, если честно. Прямо Мария Антуанетта с ее «нет хлеба, пусть едят пирожные». Слушайте, эксперты, сходите в народ разок, а? Люди едят дешевые сосиски (а производители делают их дешевыми) не потому, что не любят фундук с авокадо. А потому что денег у них нет. Мясоперерабатывающая промышленность из-за падения потребительского спроса и так шатается, а вы ее окончательно срубить под корень предлагаете?» – заявил Титов.

Бывший депутат крымского парламента, общественник Виктор Попов предлагает вернуть забытые с советского времени ГОСТы прежде, чем вводить такие меры: «Удивляет, как такие инициативы вообще могут появляться. Для начала нужно вернуть жёсткие советские ГОСТы, наполнить рынок этими самыми полезными продуктами, поднять покупательскую способность населения. Да и при формировании экспертных советов более тщательнее отбирать экспертов».

Резко негативная реакция общества и шум в СМИ свидетельствуют, что идея нового акциза не будет воплощена в жизнь, считает российский политолог Сергей Марков: «Лимит на непулярные решения российская власть сейчас исчерпала. В этом суть политической ситуации. Сегодня власть не может бороться с колбасой. Колбаса может и победить», – предупреждает Марков.