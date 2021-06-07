В России разоблачен агент СБУ

07.06.2021, Москва, Максим Карпенко

Новости Украины

Российские силовики раскрыли деятельность агента украинских спецслужб и выдворили его с территории РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации ведомства, гражданин Украины Алексей Семеняка длительное время работал на контрразведку СБУ под кураторством старшего лейтенанта Тимура Гасымова и замначальника 2-го отдела 1-го управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности подполковником Игорем Черняком.

«В ходе производства неотложных оперативно-разыскных мероприятий изъяты персональные электронные устройства гражданина Украины с сообщениями от сотрудников СБУ, предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации. В ходе опроса гражданин Украины подтвердил факт поддержания длительных отношений с указанными представителями национальной спецслужбы, сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи», – отметили в ФСБ.

«Во время производства в отношении Семеняки А.П. оперативно-разыскных мероприятий зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в г. Киев, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства. Указанные действия идентифицированы ФСБ России как способ защиты Семеняки А.П. его кураторами из СБУ. Удаление данных не допущено», – говорится в сообщении.

В ФСБ также подчеркнули, что Семеняка не успел нанести ущерб безопасности России, суд признал его нахождение на территории РФ нежелательным и выдворил из страны, запретив въезд на 25 лет.