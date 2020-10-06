В Российской армии тоже бывают ЧП: Фальшивые страхи либералов

06.10.2020, Москва, Александр Ростовцев

Специализирующиеся на «разоблачении свинцовых мерзостей российской власти» прозападные либеральные телеграмм-каналы и СМИ репостят сообщение-насмешку над российской армией.

Дескать, в последнее время в Вооружённых Силах частенько стали происходить аварии и всякие нештатные инциденты: от «дружественного огня» до неудачных ракетных выстрелов на учениях, аварий кораблей и т.п.

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Из всего этого винегрета авторы заметки делают мощный вывод: дескать, российское армия действует по принципу «бей своих, чтобы чужие боялись». И, хотя авторы высказывают понимание, что эти инциденты произошли случайно, им, цитирую, «п… как страшно».

Чтобы немного приободрить и немного расширить кругозор авторов поклёпа, проведём небольшой обзор, как обстоят дела с битьём своих у «светозарных джедаев», у которых, по убеждению молящихся на Запад либералов, ничего подобного не может произойти. Но происходит, и даже несколько чаще, чем в российской армии, и даже с человеческими потерями.

Начнём, помолясь.

15 сентября. Сразу после старта при помощи паровой катапульты авианосца у палубного истребителя F/A-18E Super Hornet отрывается дополнительный топливный бак и разбивается об воду, на поверхности образуется огромное пятно. Одна из возможных причин нештатной ситуации – сбой в авионике самолёта.

В этот же день из Сирии пришло сообщение о падении американского боевого вертолёта на подконтрольной американским интервентам территории. Вертолёт не был сбит – потеря считается небоевой. О судьбе экипажа ничего не говорится, район падения моментально заблокирован военными.

31 августа. Из Южной Кореи сообщают: возвращавшийся с учений на базу американский гусеничный БТР (судя по всему, М-113) наехал на внедорожник и раздавил его всмятку вместе с водителем и тремя пассажирами. Во внедорожнике никто не выжил. Содержимое М-113 отделалось лёгким испугом.

2 августа. Возвращаясь на корабль-амфибию USS Somerset после учений на острове Сен-Клементе, у берегов Калифорнии утонула десантная машина, и с ней восемь военнослужащих 1-го Экспедиционного корпуса морской пехоты США. Поиски утонувшей машины успеха не принесли, тела погибших морских пехотинцев не найдены. Двое участников поисковых операций получили тяжёлые ранения и госпитализированы в критическом состоянии.

В этой связи известное американское издание Popular Mechanics в статье от 30 сентября по-хорошему впечатлилось высадкой БТР-82 российских морских пехотинцев Каспийской флотилии на учениях «Кавказ 2020» с плавучего кранового судна ВТР-79.

24 июля. Портал Military Times сообщил о начале расследования инцидента, произошедшего в ходе учений 1-й бронетанковой дивизии на полигоне Форт-Блисс в штате Техас.

Один из боевых танков дивизии M1 Abrams метким, но неосторожным, выстрелом подбил другой танк из своей же части на расстоянии 2,6 тысяч метров. Из членов экипажа подбитого танка один человек получил ранения и госпитализирован.

26 сентября в ходе учений ВСУ «Объединённые усилия 2020» под Николаевом не сработал ПТРК Javelin. Конфуз произошёл на глазах «його поважности вэрховного главнокомандувача» Вовы Зеленского, почтившего своим присутствием «стратегические учения», специально развёрнутые в ответ на российские маневры «Кавказ 2020».

Командование украинской группировкой «Север» утверждает, будто причиной сбоя стала ошибка оператора, хотя ни для кого не секрет, что деляга Трамп продал укропен вермахту за $60 млн некондиционные и просроченные «джавелины». Для галочки продал, чтобы не казаться в глазах политических противников слишком уж «пророссийским».

20 июля. Пожар в порту Сан-Диего. Во время ремонтных работ загорелся десантный корабль USS Bonhomme Richard. Оперативно потушить пожар

не удалось: огнём был полностью уничтожена командная рубка, пострадало 13 человек. По свидетельству очевидцев, команда корабля просто сбежала на берег, бросив «Простака Ричарда» на произвол судьбы.

Добавим сюда же похожие происшествия с эсминцем USS Austin (2018 года), USS Fitzgerald (в 2017 году столкнулся с филиппинским лихтеровозом, в результате чего погибли 7 членов экипажа эсминца) и USS Iwo Jima (2019 год).

Причины аварии и дальнейшая судьба эсмнца USS Fitzgerald настолько занятны, что достойны отдельной статьи. Факт, что творящимся на борту

повреждённого эсминца бардаком были шокированы проверяющие, поскольку подобного зверинца на найти, наверное, даже на украинском недофлоте.

29 сентября. Пожар по неустановленным причинам на борту американского ракетного крейсера USS Antietam. Пострадало 13 человек.

Апрель 2020 года. Американский атомный авианосец «Теодор Рузвельт» превратился в «чумную баржу» с заражённым COVID-19 экипажем, в результате чего корабль не смог выйти к берегам Венесуэлы для устрашения правительства Мадуро.

Следует заметить, что COVID-19 опрокинул в грязную лужу и развенчал миф об американской системе здравоохранения, как о «лучшей в мире», доказав, что «мировой гегемон» не способен защитить американское общество от серьёзной пандемии, в том числе, вооружённые силы.

Это в России и в Европе ждали «вторую волну». В США до сих пор лютует «первая волна», удерживая «светлый град на холме» в лидерах по количеству заражённых и умерших от вируса.

Ну, и немного вкусненького напоследок.

В 2019 году американские военные аналитики обобщили статистику небоевых потерь ВВС США за 2018 год и пришли к неутешительному заключению: каждый месяц, за исключением февраля и июля, ВВС в катастрофах и авариях теряли по 1-2 летательных аппарата. Среди них были вертолёты AH–64E «Апач» и Sikorsky SH-60 Seahawk, учебные реактивные самолёты Northrop T-38 Talon, истребители 4-го поколения F-15, F-16, F-18, 5-го поколения F-22, F-35 и транспортник WC–130H Hercules. Всего разбилось или было сильно повреждено 23 самолета и вертолета.

Причём, тенденция к возрастанию небоевых потерь американских ВВС наметилась ещё в 2013 году.

Причины этого явления эксперты видят в нехватке средств, выделяемых на ремонт самолётов. И это при военном бюджете в $700 млрд!

В результате, командование ВВС США вынуждено отдать ремонт боевых самолётов на аутсорсинг гражданским компаниям. Те, в свою очередь, тоже экономят, закупая для ремонта военной техники «близкие к оригиналу» комплектующие. Или, говоря без околичностей, «пиратку» и уцененку.

Бывший министр обороны США Мэттис признал, что количество авиакатастроф в ВВС США будет только расти, так как уже примерно 60% авиапарка требует капитального ремонта, и этот показатель никак не снижается.

Из чего видно, что «невидимая рука рынка» показывает себя во всей красе даже в «палате мер и весов».

Казалось бы, чем отечественные аварии лучше американских, если в них гибнет матчасть, а временами – и люди?

Разница, однако, имеется, и даже весьма существенная.

Если не считать недавнего инцидента со столкновением «Казанца» в Датском проливе с судном Ice Rose, в условиях плохой видимости, последние описанные либералами ЧП в Российской армии произошли в ходе учений, специально предназначенных для выявления недостатков в вооружении и подготовке людей, чтобы затем сделать соответствующие выводы.

Легко заметить, что американские ЧП происходят не только на учениях, но и в ходе ежедневной эксплуатации боевой техники, что как бы намекает на системные неполадки в пробирной палатке. И это мы ещё не трогали старые случаи, сопровождавшиеся потерей ядерного оружия в результате аварий самолётов ВВС США.

С учётом того прискорбного факта, что США являются ядерной, морской и космической державой, базы которой густо понатыканы по всей планете, поведение её военно-политического руководства, особенно в последние три десятилетия, напоминает игру обезьяны с гранатой, не обращающей внимания на предостерегающие сигналы и барьеры. И вот от того, что может произойти, когда Америка заступит за все красные флажки, реально, пипец как страшно…

Комментарии экспертов:

Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой:

«Когда заходит речь о потерях на учениях, почему-то многие рады злобно похихикать: вот какие плохие российские военные, одни разгильдяи в армии служат. Еще и Сергея Шойгу приплели, якобы все произошедшее – чуть ли не его инициатива. Все это полнейший бред, конечно, но некоторым людям для злорадства нужен только повод.

Я хочу обратить внимание на следующее: все потери произошли на учениях. Не в боевых условиях, а в учебных. Это даже хорошо, и я объясню, почему.

Многие знают расхожую фразу: «Тяжело в учении – легко в бою», но мало кто над ней задумывается. А ведь смысл прост: именно на учебных мероприятиях есть возможность совершить ошибку и потом проработать ее последствия, чтобы в реальных условиях подобного уже не повторилось. Российские военнослужащие на учениях – учатся и отрабатывают приемы, в том числе и обращение с военной техникой, переходят от теории к практике.

И можно не сомневаться, в других странах во время учений тоже случаются различные казусы. Все мы люди, все можем совершать ошибки. Но пусть лучше они совершаются на учебе, где их можно отследить и детально проработать, чтобы они больше никогда не повторились».

Военный историк, политолог Армен Гаспарян:

«Это порода наших салонных пацифистов, которые об армии рассуждают даже не на основе каких-то военно-исторических трудов, а на основе голливудских фильмов. И цена этой критике соответствующая, и на нее можно вообще не обращать внимание.

Идеального в мире вообще ничего нет. Кстати, у меня на этот счет вообще непопулярная точка зрения, что, напротив, даже хорошо, что что-то иногда происходит на учениях. Потому что эти внештатные ситуации позволяют потом их проработать в дальнейшем и не допускать в будущем. Потому что, когда у вас все идеально, будет складываться впечатление, что все хорошо – этим обычно в Советском Союзе грешили. У нас же там что ни учения, то без помарок. Это не есть правильно. Армия должна учиться на учениях, а не исполнять там функционал парадного строя на 9-е мая. Учения, они потому так и называются. Давайте вспомним слова Суворова: «Тяжело в учении – легко в бою».

Подобнее потери случаются постоянно и в других армиях мира, в том числе и в блоке НАТО. Вот, в Эстонии последние два года ракету ищут, выпущенную на учениях, но что-то я не вижу от наших «выдающихся интеллектуалов», которые воняют в соцсетях, разбора по этому поводу.

Или я не видел, например, по поводу происшествия во время учений в Латвии (где военнослужащие США отравились ядовитыми газами, – авт.) и так далее. Их интересует только любая грязь по поводу России. Это о многом говорит».