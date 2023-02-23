В Севастополе десантному катеру присвоили имя морпеха, подорвавшего гранатой себя и боевиков ВСУ

В Севастополе на Графской пристани прошла церемония присвоения почетного наименования «Владислав Дорохин» десантному катеру Черноморского флота.

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«Почетное наименование катеру присвоено в честь Героя Российской Федерации моториста турбиной группы сторожевого корабля «Ладный» Владислава Александровича Дорохина, который в мае 2022 года подал рапорт о переводе в морскую пехоту, чтобы принять участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Владислав Дорохин был зачислен в состав батальонной тактической группы 810 отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Черноморского флота стрелком-наводчиком БТР-82А.

21 июня 2022 года в ходе наступления разведгруппа морской пехоты в составе двух БТР-82А попала под минометно-артиллерийский обстрел, рядовой Дорохин под огнем противника помог раненым товарищам покинуть подбитую машину и осуществил огневое прикрытие эвакуации из орудия БТР-82А. Израсходовав боекомплект БТР, продолжил вести огонь из личного стрелкового оружия, позволив завершить эвакуацию раненых. Будучи раненым, оказавшись без боезапаса, один на один с превосходящими силами противника, рядовой Дорохин перевел в боевое положение две гранаты РГД-5, сымитировал сдачу в плен, при приближении противника произвел самоподрыв, уничтожив ценой собственной жизни окруживших его украинских боевиков», – сообщает служба информации ЧФ.