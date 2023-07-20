В Севастополе могут увести всю сельхоз землю под застройку

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В Севастополе нужно проводить инвентаризацию земель сельхоз назначения, а также менять критерий привязки стоимости к площади земельного участка. Сейчас наделы в разных частях округа стоят одинаково, и зачастую в разы ниже рыночной стоимости, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Представитель Национальной коллегии специалистов-оценщиков в Севастополе Роман Галеев уверен, что подход к оценке сельхозземель нужно менять, пока город не утратил возможность развивать садоводство, виноградарство и животноводство.

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«Если брать за точку отсчёта кадастровую стоимость, как у нас здесь просчитано, то это не будет работать, поэтому что у нас примерно одинаково стоят земли сельхозназначения в разных районах города и разной площади. Поэтому сейчас либо нужно сделать переоценку кадастровой стоимости, сделать её наконец-то правильной с учётом всех классов. Там есть много других критериев, отличных от площади. Да и площадь, как мы видим, только в теории учтена, сейчас это не будет работать однозначно», – подчеркнул Галиев в эфире «Первого севастопольского».

Депутат Заксобрания Севастополя, глава земельного комитета Вячеслав Горелов настаивает на инвентаризации земель.

«Надо провести инвентаризацию земель и понять, где земли, которыми мы не можем поступаться ни при каких условиях, а где земли, которые можно пускать в развитие города Севастополя. У нас некоторые сельхозземли подошли к границам населённых пунктов, и люди не хотят соседствовать с ядохимикатами и удобрениями, но есть часть земель, на которые должно быть жёсткое табу», – указал он.

Но, как оказалось, проводить инвентаризацию и представлять ее оценку некому. В Севастополе отсутствует орган, отвечающий за использование сельхозземель и мелиорацию.

«Когда у нас было заседание комитета, выяснилось, что Департамент сельского хозяйства полномочиями на это не обладает, они их передали Россельхознадзору. Начали разбираться с федеральным законодательством, оказывается, надзор, контроль действительно ведёт Россельхознадзор, но что касается плодородия земель, это решает субъект, и федеральные законы эти нормы предписывают. Видимо, в 2020 году, когда менялось положение о Департаменте сельского хозяйства, из него выбросили все полномочия, которые должны быть свойственны департаменту сельского хозяйства. И у нас хозяина сельхозземлям нет. Департамент сельского хозяйства говорит, что мы – часть экономики города, а положения о мелиорации, плодородию полностью убрали. У нас угроза над землями сельхоз назначения вполне реальна. И не только те семь участков, которые вывели под комплексное развитие территорий на горсовете. Появились уже маленькие земельные участочки, где хозяева тоже хотят КРТ, но без школ, детсадов, общих пространств и т.д. Просто вывести для застройки земли сельхоз назначения», – подчеркнул Горелов.

Сотка земли сельхозназначения в Севастополе по кадастровой стоимости обходится от 5,5 тысяч до 18 тысяч рублей. Это во много раз ниже стоимости земли для других целей.