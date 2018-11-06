В Севастополе обсуждают танец «кавказцев» на проезжей части

06.11.2018

Видеоролик, на котором мужчины ночью танцуют посреди улицы Маяковского в центре Севастополя, вызвал дискуссию в городе.

Часть горожан возмущена тем, что «гости с Кавказа» ведут себя так нагло, другие полагают, что скандал спровоцирован на пустом месте и имеет целью разжечь межнациональную рознь, которая для Севастополя нехарактерна.

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Как сообщают местные СМИ, мужчины устроили танцы на дороге в районе ночных клубов. Прохожие вызвали полицию. Та усмотрела нарушение лишь в нарушении ночного режима тишины.

На видео танцующие не сразу, но пропускают движущиеся машины.

Участники дискуссии сходятся на том, что танцуют армяне. Один из пользователей отметил, что канал, на котором появилось видео, содержит единственную публикацию, как будто создан специально для вброса.