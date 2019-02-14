В Севастополе под застройку отдали могилу героев Великой Отечественной

14.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе в микрорайоне Казачьей бухты братская могила красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, оказалась в зоне многоэтажной застройки, которую ведет компания «Стандарт-строй» экс-депутата от Партии регионов Андрея Григорова.

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Местная жительница Алиса Лазарева сообщила, что строители вырубают краснокнижные Атласские, Ливанские и Гималайские кедры, сосны, можжевельник, пробковый дуб, платаны, кипарисы и другие деревья.

«Вот уже несколько месяцев недалеко от памятника Силаеву местные жители являются свидетелями вопиющего вандализма: застройщик «ООО Стандарт-строй» готовит площадку под строительство многоэтажного жилищного массива, в котором будет свыше полутора тысяч квартир. Согласно инвестиционному договору между застройщиком и Министерством обороны, которому принадлежит этот лакомый кусок земли, 150 квартир должны достаться военным», – пишет Лазарева.

Общественница также отмечает, что в районе строительства находится также и братская могила девяти советских солдат, погибших при обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны: «Согласно плану застройщика, могила воинов будет располагаться во дворе одного из жилых домов. Когда жители снова начнут мотаться по ведьмам и колдунам, лишь бы прекратился полтергейст, вышеуказанные инстанции, которым всё равно, будут сладко наслаждаться своим спокойствием. Братская могила девяти защитников Родины оскверняется».