В Севастополе задержан экстремист со взрывчаткой

23.05.2022  11:40 (Мск), Севастополь
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецслужбы, Сюжет дня, экстремизм


Сотрудники ФСБ нашли у 47-летнего жителя Севастополя взрывчатку, оружие и большое количество патронов.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники ФСБ нашли у 47-летнего жителя Севастополя взрывчатку, оружие и большое количество патронов. Об...

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1, ст. 222.1 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

«В ходе обыска по месту жительства и на дачном участке уроженца Севастополя 1976 года рождения обнаружены и изъяты около 400 граммов тротила, 400 граммов бездымного пороха, являющегося взрывчатым веществом метательного действия, самодельно изготовленный обрез на основе винтовки Мосина, патроны к огнестрельному оружию различного калибра в количестве 800 штук», – говорится в сообщении.

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