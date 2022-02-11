В Совфеде принимают меры против масштабной дестабилизации РФ

11.02.2022  18:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия


США используют беглых российских либералов для «сдерживания России».

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации РФ заявил председатель комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США используют беглых российских либералов для «сдерживания России». Об этом сегодня на заседании Совета...

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«Три дня назад в США опубликован специальный доклад Атлантического совета. Это детище холодной войны, признанное в России нежелательной организацией, предлагает масштабный план сдерживания России на мировой арене. В том числе, с широким использованием сбежавших за рубеж западных ставленников, выполнявших у нас функции иноагентов. Предусматривается наращивание влияния на российских граждан с помощью цифровых платформ», – сказал Климов.

В связи с этим, по его словам, власти усиливают работу по «приземлению» IT-гигантов в российской юрисдикции.

«Кто не успел выполнить требования нового российского закона до 1 января, должен серьезно поторопиться во избежание проблем. Комиссия будет продолжать профилактическую работу в отношении укрывающихся от российского закона перебежчиков. Мы также не должны оставлять без внимания очень опасные провокации поджигателей войны с Россией и события, связанные с попытками дестабилизации политической ситуации с участием внешних сил вдоль российских границ», – сказал Климов.

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