В Совфеде принимают меры против масштабной дестабилизации РФ

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США используют беглых российских либералов для «сдерживания России».

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации РФ заявил председатель комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Три дня назад в США опубликован специальный доклад Атлантического совета. Это детище холодной войны, признанное в России нежелательной организацией, предлагает масштабный план сдерживания России на мировой арене. В том числе, с широким использованием сбежавших за рубеж западных ставленников, выполнявших у нас функции иноагентов. Предусматривается наращивание влияния на российских граждан с помощью цифровых платформ», – сказал Климов.

В связи с этим, по его словам, власти усиливают работу по «приземлению» IT-гигантов в российской юрисдикции.

«Кто не успел выполнить требования нового российского закона до 1 января, должен серьезно поторопиться во избежание проблем. Комиссия будет продолжать профилактическую работу в отношении укрывающихся от российского закона перебежчиков. Мы также не должны оставлять без внимания очень опасные провокации поджигателей войны с Россией и события, связанные с попытками дестабилизации политической ситуации с участием внешних сил вдоль российских границ», – сказал Климов.