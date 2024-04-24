В США спохватились: на Украине ВС РФ набили руку на уничтожении натовской техники

Поставки натовского оружия Украине не изменят ситуацию на поле боя, но научат российскую армию противостоять западным военным технологиям.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил американский подполковник Дэвид Дэвис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И угадайте, что они делают. Они учатся воевать со всем этим. Их средства РЭБ учатся сбивать наши ракеты и беспилотники с курса, и как победить нашу бронетехнику . Они уже понимают, как она работает. Они захватили многие из них неповреждёнными», – сказал Дэвис.

«Так что наша национальная безопасность слабее, чем была, когда началась эта война. Вы это осознали? Наши усилия сделали Америку слабее, чем она была раньше, потому что противник лучше знает, как победить наше оружие. Даже помимо тактики, они знают, как победить наши технологии.

И чем дольше это будет продолжаться, тем лучше они узнают о нашем оружии, и тем менее боеспособными мы будем», – подытожил он.