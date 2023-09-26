В Варшаве негодуют: «Украине больше доверия нет. Зеленский оскорбил поляков»

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН нанёс всему польскому сильное оскорбление, и тем самым надолго испортил отношения между Киевом и Варшавой.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил заместитель директора работающего под эгидой МИД Польши Центра имени Мерошевского, политический эксперт Лукаш Адамский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Украины, который в Польше считается героем, использует возможность выступить с речью перед генеральной ассамблее ООН, и там приравнивает Польшу к тактическому союзнику России. Вернее, он сказал, что некоторые страны, имея в виду Польшу, являются актёрами в российском театре. Естественно, это было воспринято как сильное оскорбление не только правительством, но и всей польской общественностью. Это и породило такую эскалацию, тем более что это не первое такое высказывание, там и другие украинские чиновники», – сказал Адамский.

Эксперт подчеркнул, что даже если экономические противоречия получится решить, обиды останутся.

«Я верю, что мы этот экономический спор решим. Но я боюсь, что между политиками уже не будет такого эмоционального доверия. По крайней мере, пока на Украине президент Зеленский, а в Польше будет правительство «Правой справедливости». Можно сказать, что стекло разбито. И в Польше сейчас большая дискуссия – что склонило президента Зеленского так резко раскритиковать Польшу. Может быть, он думал, что это хорошая стратегия, потому что она сработала в отношении Германии в прошлом году. Но поляки чувствительны к вопросам национальной чести», – добавил Адамский.