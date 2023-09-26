В Варшаве негодуют: «Украине больше доверия нет. Зеленский оскорбил поляков»

Вадим Москаленко.  
26.09.2023 08:36
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Польша, Скандал, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН нанёс всему польскому сильное оскорбление, и тем самым надолго испортил отношения между Киевом и Варшавой.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил заместитель директора работающего под эгидой МИД Польши Центра имени Мерошевского, политический эксперт Лукаш Адамский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на Генассамблее ООН нанёс всему польскому...

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«Президент Украины, который в Польше считается героем, использует возможность выступить с речью перед генеральной ассамблее ООН, и там приравнивает Польшу к тактическому союзнику России. Вернее, он сказал, что некоторые страны, имея в виду Польшу, являются актёрами в российском театре.

Естественно, это было воспринято как сильное оскорбление не только правительством, но и всей польской общественностью. Это и породило такую эскалацию, тем более что это не первое такое высказывание, там и другие украинские чиновники», – сказал Адамский.

Эксперт подчеркнул, что даже если экономические противоречия получится решить, обиды останутся.

«Я верю, что мы этот экономический спор решим. Но я боюсь, что между политиками уже не будет такого эмоционального доверия. По крайней мере, пока на Украине президент Зеленский, а в Польше будет правительство «Правой справедливости».

Можно сказать, что стекло разбито. И в Польше сейчас большая дискуссия – что склонило президента Зеленского так резко раскритиковать Польшу. Может быть, он думал, что это хорошая стратегия, потому что она сработала в отношении Германии в прошлом году. Но поляки чувствительны к вопросам национальной чести», – добавил Адамский.

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