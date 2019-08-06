06.08.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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В ВСУ с солдат собирают деньги для пострадавших во время мародёрства сослуживцев

Командование ВСУ в принудительном порядке начало сбор средств с личного состава для помощи ВСУшникам, подорвавшимся на мине во время «сбора металлолома» в зоне «ООС».

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что история с подрывом вчера на мине в ходе разворовывания шахты «Бутовка-Донецкая» двух военных 92-й бригады ВСУ получила продолжение.

«Командование бригады настолько обнаглело, что в настоящее время проводит принудительный сбор денежных средств со всего личного состава бригады для материальной помощи семьям погибшего и раненного военных», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации это вызвало возмущение личного состава бригады – почему помощь жертвам попытки заработка командованием бригады легла на их плечи и карманы.

«Не исключено, что следующей для устранения бунта командиром ОТГ «Восток» Содолем станет именно эта бригада, прославившаяся уже неоднократно коррупцией, продажей «налево» военного имущества, полученного в качестве помощи из стран НАТО, мародерством и алкоголизмом», – предположил представитель оборонного ведомства.

Напомним, ранее «ПолитНавигатора» уже сообщал о том, что мародёрство украинской армии на занятой ею территории Донбасса приняло промышленные масштабы

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