В Ялте расследование дела о взятке привело к арсеналу с оружием

03.10.2022  21:37 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Коррупция, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Скандал


Целый арсенал оружия обнаружили следователи в доме у подозреваемого в попытке дать взятку правоохранителям Ялты.

Сам взяткодатель ранее привлекался по коррупционной статье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Целый арсенал оружия обнаружили следователи в доме у подозреваемого в попытке дать взятку правоохранителям...

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По информации регионального управления Следкома, 44-летний ялтинец должен был передать 30 тысяч долларов сотруднику правоохранительных органов для содействия по изменению статьи находящемуся под следствием гражданину. Иная квалификация позволила бы ему остаться под домашним арестом, а само преступление стало бы менее тяжким.

«Следователями совместно с оперативными сотрудниками полиции проведены обыски по месту регистрации и фактического проживания обвиняемого, в ходе которого изъяты денежные средства, коллекция оружия на общую сумму свыше 1,5 миллиона рублей, а также дорогостоящий автомобиль, – сообщили в СК. – Также в загородном доме, оформленном на супругу обвиняемого, обнаружены и изъяты незаконно приобретенные и хранящиеся огнестрельное оружие и боевые боеприпасы к нему».

Кому предназначалась взятка сейчас выясняют следователи. Сам взяткодатель осужден за совершенное преступление. Расследование уголовного дела продолжается.

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