«В январе-феврале» – Кинах объяснил, почему украинцам не избежать проблем с газом

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Новости Украины

Украина провалила программу заполнения своих хранилищ природным газом, и уже в январе-феврале может столкнуться с серьезными проблемами.

Об этом в эфире интернет-канала UkeLife заявил бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кинаха, нынешние объемы украинских газохранилищу на 30-40% меньше, чем это необходимо.

«Подготовка к отопительному сезону сорвана. И сорвана в очень серьезной мере. Сегодня, в ближайшей перспективе наступление низких температур грозит очень серьезными последствиями, начиная от веерных отключений, завершая вопросами ценовой тарифной политики и ее влияния на все вопросы, начиная от платежеспособности граждан, и завершая конкурентоспособностью нашей экономики. Это отдельная тема. В частности, сорвана программа закачки природного газа в наши подземные и газовые хранилища. Украина при всех наших проблемах обладает уникальными хранилищами природного газа. В общем объеме – это порядка 31-32 миллиардов кубических метров, а на западной границе – это минимум 23-24 миллиарда. Соответственно, у нас есть все возможности в период, когда цены на природный газ низкие, в межотопительный период закачивать и быть уверенными в своей энергетической безопасности. Этого не было сделано, и сегодня в наших газохранилищах где-то процентов на 30-40 меньше объем, чем тот, который должен быть по нормативным требованиям… Сегодня можно прогнозировать, что если не будут приняты соответствующие меры, то где-то к январю-февралю начнутся очень серьезные проблемы и отсутствие необходимого объема природного газа для внутреннего потребления. Я, в первую очередь, имею в виду не промышленность, а жилищно-коммунальные потребности», – отметил Кинах.