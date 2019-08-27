В знаменитой московской тюрьме выросло число украинцев
Разговоры о предстоящем обмене задержанными гражданами между Украиной и Россией имеют под собой конкретную почву.
Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы (контролирует соблюдение прав человека в местах принудительного содержания) Иван Мельников.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Все обитатели СИЗО уже знают, что украинцев в последние дни здесь стало еще больше. Буквально на днях сюда привезли еще несколько граждан незалежной. Из колонии Тверской области в «Лефортово» этапировали Владимира Балуха (осужден за хранение боеприпасов), из Краснодара – Павла Гриба (осужден за содействие терроризму), Станислава Клыхы и Николая Карпюка (осуждены на 20 и 22,5 года за участие в боевых действиях на стороне бандгрупп во время чеченских войн). И подельника Олега Сенцова Александра Кольченко(осужден на 10 лет)», – сообщил правозащитник.
По его словам, в СИЗО доставили еще ряд граждан Украины, но их личности ему неизвестны.
«Такая концентрация украинцев здесь, скорее всего, не просто так. Думаю, их готовят к экстрадиции. Так что разговоры об этом имеют под собой конкретную почву», – полагает Мельников.
Как сообщал «ПолитНавигатор», обмен с Украиной оборачивается грандиозным скандалом.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.