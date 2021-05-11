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11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, бизнес, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Скандал, США, Украина
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Вашингтон зачистит Украину от олигархов под одного американского бизнес-гауляйтера – эксперт

Новости УкраиныПоскольку украинские олигархи полностью зависят от Запада, заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена об...

Поскольку украинские олигархи полностью зависят от Запада, заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена об их опасности для Киева является подготовкой к их устранению.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы говорим об украинских олигархах, то, начиная с 2014 года, я бы не очень размахивал шашкой в плане того, что у нас здесь есть настоящие олигархи. Это абсолютно зависимые люди, которые своё состояние содержат на зарубежных счетах. Это всё – абсолютно подконтрольно мировым финансовым кругам. Это люди, зависимые на сто процентов», – сказал он.

Алексей Калиниченко подчеркнул, что заявление Энтони Блинкена об опасности украинских олигархов является подготовкой почвы для полного их устранения – лишь затем, чтобы установить на этой земле своего наместника.

«Поэтому в первую очередь, я думаю, идёт подготовка к зачистке поля под кого-то одного конкретного, кто будет этой территорией дальше владеть в экономическом и политическом плане.

Это нам очень хорошо продемонстрировали на примере Коломойского – сначала взлёт в 2014 году, потом падение, когда его с губернаторства столкнули, а дальше пошли потихоньку отщипывать. А сейчас же и американские санкции», – резюмировал эксперт.


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