Вашингтон зачистит Украину от олигархов под одного американского бизнес-гауляйтера – эксперт

11.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку украинские олигархи полностью зависят от Запада, заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена об их опасности для Киева является подготовкой к их устранению.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Алексей Калиниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Когда мы говорим об украинских олигархах, то, начиная с 2014 года, я бы не очень размахивал шашкой в плане того, что у нас здесь есть настоящие олигархи. Это абсолютно зависимые люди, которые своё состояние содержат на зарубежных счетах. Это всё – абсолютно подконтрольно мировым финансовым кругам. Это люди, зависимые на сто процентов», – сказал он.

Алексей Калиниченко подчеркнул, что заявление Энтони Блинкена об опасности украинских олигархов является подготовкой почвы для полного их устранения – лишь затем, чтобы установить на этой земле своего наместника.

«Поэтому в первую очередь, я думаю, идёт подготовка к зачистке поля под кого-то одного конкретного, кто будет этой территорией дальше владеть в экономическом и политическом плане. Это нам очень хорошо продемонстрировали на примере Коломойского – сначала взлёт в 2014 году, потом падение, когда его с губернаторства столкнули, а дальше пошли потихоньку отщипывать. А сейчас же и американские санкции», – резюмировал эксперт.