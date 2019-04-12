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12.04.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Донбасс, Россия, Украина
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Вассерман: Донбассу отказано в признании, пока есть надежда на смену режима в Киеве

Российская Федерация не будет признавать республики Донбасса, но и не позволит украинской власти захватить их. Стратегия Москвы – добиваться установления нормальной власти на всей территории Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «АТО Донецк» заявил политический консультант, интеллектуал Анатолий Вассерман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Государственной Думе Российской Федерации этот вопрос напрямую не выносился на обсуждение, но в комиссиях обсуждали очень живо. Насколько я могу судить, пришли к выводу, что нужно Российской Федерации не ограничиваться признанием народных республик, а добиваться нормализации положения на всей Украине, чтобы власть Украины сменилась на более-менее вменяемую…

Я не знаю, сколько еще продлится этот процесс, но я уверен, что Российская Федерация не позволит нынешней Украине «съесть» народные республики, но и не признает их, пока остается надежда на смену власти на Украине», – заявил Вассерман.

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