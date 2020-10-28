Венгрия ставит на место зарвавшуюся Украину

28.10.2020, Киев, Игорь Петров

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запретил во время выборов находиться в стране двум венгерским представителям. Это вызвало возмущение Венгрии, которая пообещала блокировать усилия Украины по интеграции в НАТО и назвала действия МИД Украины «жалкими и бессмысленными».

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается нашего членства в НАТО (которое когда-то после дождичка в четверг обязательно случится), я бы отметила сегодняшний скандал с Венгрией. Которая четко заявила о том, что будет блокировать наши евроатлантические усилия после того как наш министр иностранных дел Кулеба не разрешил находиться на территории двухм венгерским представителям, которых заподозрил в неправомерной агитации во время дня голосования. Так вот, тон венгров был такой: действия нашего министра назвали «жалкими и бессмысленными».

Если честно, я удивляюсь как нас еще по матушке не посылают. Я уже слышала об Украине при этой Зе-команде все: что Европа нам тут не банкомат, что мы задний двор России, что наша дипломатия «жалкая и бессмысленная». Мне реально стыдно, что нами управляют люди, с которыми таким, уже даже не повелительным, а унизительным тоном позволяют себе общаться наши соседи. Должен быть какой-то предел дипломатический.

Хотя с тобой же поступают так, как ты позволяешь с собой обращаться. И когда ты, не меняя позы, исполняешь любые пожелания любого обкома – еврообкома, вашингтонского обкома – то сиди и слушай о себе вот такое прилагательное как «бессмысленный», как «жалкий». Можно это вообще себе представить?», – сказала юрист.