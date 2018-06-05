05.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Верховный суд Украины отказал фирмам разоблачителя Порошенко добывать газ в Черном море

Верховный Суд Украины вынес окончательное решение по делу о прекращении незаконного пользования Стрелковым и Архангельским газовыми месторождениями компанией, связанной с беглым нардепом-разоблачителем Петра Порошенко Александром Онищенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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Согласно сообщению, в марте 2014 года между ГАО “Черноморнефтегаз” и ЧАО “Пласт” был заключен договор о совместной деятельности по добыче газа. Согласно условиям договора “Черноморнефтегаз” внес в совместную деятельность право пользования газовыми месторождениями, а “Пласт” обязывался внести 71 млн грн, из которых внес лишь 1 млн грн, “допустив наступление противоправных последствий в виде недополучения государством около 20 млн грн от продажи газа, добытого при осуществлении совместной деятельности”.

В связи с этим заместитель генерального прокурора обратился в суд с иском о признании договора недействительным.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судом апелляционной инстанции, договор о совместной деятельности был признан недействительным.

Однако компания Онищенко не оставила попыток вернуть месторождения и подала иск в Верховный суд.

“31.05.2018 Верховный Суд отказал в удовлетворении кассационной жалобы ЗАО “Пласт” и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций”, – сказано в сообщении.

По официальной версии, сумма убытков, нанесенных государству в результате схемы с использованием договоров о совместной деятельности госкомпаний с фирмами Онищенко, оценивается в 3 млрд гривен (более 1,3 неуплаченной ренты и более 1,6 млрд гривен незаконных доходов от перепродажи газа через фиктивные предприятия).

Напомним, Александр Онищенко получил известность после обнародования им т. н. “пленок Онищенко”, уличающих Петра Порошенко в коррупционной деятельности.