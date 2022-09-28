Вернувшиеся с фронта крымские казаки рассказали об обстановке на передовой

Новости Украины

Казаки-добровольцы штурмового батальона «Таврида» Черноморского казачьего войска после полугодовой службы вернулись из зоны военных действий на Украине. За это время батальон потерял троих бойцов, больше 20 получили ранения. В минувшие выходные казаки получили заслуженные награды от Республики Крым, в скором времени их ждут государственные награды.

О службе в эфире радио «Крым» рассказал атаман Черноморского казачьего войска, помощник главы Крыма Антон Сироткин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние три с лишним месяца у нас ни дня не было без обстрела, противник вёл по нашим позициям ежедневные артиллерийские удары. Пан Зеленский, кровавый клоун, говорит о том, что украинцы должны защищать свою землю от агрессора, а мы украинцев не видим. Мы видим, и я тому живой свидетель, что мобилизационные силы вооружённых сил Украины, тех, кого поймали, и погнали на фронт, не хотят воевать. Они не хотят воевать с Россией, со своим братским народом, – отметил Сироткин. – Вопрос в том, что за ними стоят карательные заградотряды из националистов и наёмников. А их используют в качестве пушечного мяса, их пускают на мины, чтобы расчистить дорогу националистам, которые потом должны доблестно пойти и победить нас, их пускают в совершенно бесперспективную атаку, просто на убой. Потому что Зеленскому нужны какие-то результаты для Европейского союза, для Соединённых штатов. Они ему приказали наступать, он делает шаги, которые просто-напросто уничтожают собственное население на передовой. Они несут колоссальные потери, в день вооружённые силы Украины теряют по 500-1000 человек. А ведь это люди, которые не хотят воевать. Сколько сигналов поступает с той стороны от всушников – они не знают, как сдаться. Потому что назад – там ряды, а в тылу у них семьи. Им чётко сказано: хлопцы, не дай бог назад или что-то, либо мы вас встретим, либо ваша семья. В этом вся политика этого режима гнилая и бесчеловечная».

Казачий штурмовой батальон полностью выполнил все свои задачи и вернулся в пункт постоянной дислокации в Крым. Но после перегруппировки и получения задач, «Таврида» вернется на передовую, пока враг не капитулирует.

«В общем и целом, перелом на фронте уже наступил, он очевиден, он налицо. Все резервы, которые Зеленский пытается собрать в ударные кулаки по Николаево-Криворожскому направлению, по Харьковскому направлению – они все уже впереди. В тылу у него ничего не осталось. Только наемники, которых хорошо слышно: британцы, поляки, американцы есть, само собой, куда без них в войне Украины с Россией. Не говоря уже о том, что по нашим Вооружённым силам летят снаряды, привезенные со всего мира. Вместе с оружием поставляют ещё и наёмников, которые им умеют пользоваться – в Вооружённых силах Украины специалистов нет. Сейчас их тренируют на Западе, в Польше, это не секрет. Как и то, что применение системы залпового огня США производится исключительно по корректировке тех же США. На них работают всех спутники стран НАТО, сами США, они получают онлайн картинку по перемещению наших подразделений. Но при всем при этом – это их не спасает и не спасёт», – заключил Сироткин.