Вершины украинского православия: Икона Божией Матери «Братоубийственная»

27.08.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

«Приобрети икону – спаси жизнь», – рекламирует главная страница униатской Информационной службы Украины благотворительную распродажу «икон», написанных на крышках оружейных ящиков из зоны «АТО».

Речь идёт о спасении жизни раненых «героев АТО». И, разумеется, ни слова о детях и стариках, искалеченных в результате обстрелов городов Донбасса этими самыми героями.

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Продажа икон, написанных на ящиках для патронов, снарядов, гранат и т.п. средствах доставки жителям Донбасса «благой вести» о территориальной целостности Украины, это «художественная акция киевских художников… имеющая целью поддержать деятельность Первого добровольческого мобильного госпиталя (ПДМШ) – негосударственного проекта по привлечению гражданских медиков к оказанию помощи гражданским и военным в зоне проведения операции объединенных сил (ранее – АТО)».

«Я спросил у военных, что они делают с теми ящиками, — рассказывает инициатор идеи. – Они сказали, что делают из них лавочки, столики или просто сжигают их в печах, как дрова. Тогда я попросил подарить мне один ящик, и написал на нем первую икону – “Богородица с младенцем”». Так – «младенец» со строчной (а речь идёт о Богомладенце) – у украинских «добрых самарян» в оригинале.

Что, в общем, не удивительно, учитывая наличие в опекунском совете ПДМШ известного раскольника Церкви Христовой, «архимандрита» С. Говоруна. Соответственно и «богословие» проекта: «преображение смерти (символом которой является ящик от вооружений) в жизнь (которое в украинской культуре традиционно символизирует икона)».

О том, какую «жизнь» несут украинские вооружения, по мере освобождения «священных» ящиков, мытцям и их «пасторам добрым» в голову даже не приходит.

Один из украинских «иконописцев» и «экзарх» т.н. Константинопольского патриархата

«Жаль, не сообщается, сколько дончан было убито снарядами из этого ящика и сколько развалено хат. Был бы отличный маркетинговый ход для целевой аудитории. Цену можно было бы поднять в три раза. Минимум, – комментирует позицию «Икона Богородицы» (48000 гривен) замечательный киевский публицист, редактор авторского сайта Олеся Бузины Иван Славинский — Кому война, а кому мать родна».