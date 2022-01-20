Весной украинцев ждёт двойное повышение тарифов на ЖКХ

После мая, согласно условиям меморандума с МВФ, тарифы на жилищно-коммунальные услуги на Украине опять повысят.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт Growford Institute Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть меморандум с МВФ, который подписал президент, премьер-министр и глава Нацбанка, в котором черным по белому написано что с мая (надо) отпустить цены, сделать их как бы рыночными. А это означает, что тариф на электроэнергию должен будет повыситься раза в два – до 3,4-4 гривны за киловатт-час, означает что газ будет стоить для населения 25-30 гривен за кубометр и, кстати, тепло также может подорожать.

Там про тепло также написано (уже на следующий отопительный сезон) – в два, а то и два с половиной раза. Я не думаю, что власти будут разово это все делать, но постепенно, поэтапно они, все-таки, к этому делу придут, потому что им это также выгодно с точки зрения наполнения бюджета и заработка государственных монополий.

Правда, при этом будут расти долги населения. Они уже растут даже без особого повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. За два месяца отопительного сезона (данные только за октябрь-ноябрь) – плюс 11 миллиардов гривен, и только лишь в ноябре – плюс 7 миллиардов. Сейчас уже почти 73 миллиарда гривен задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги», – сказал экономист.