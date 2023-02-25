«Вестник психиатрии»: В Одессе героически посчитали мешки с песком, которыми обложили Дюка

Помните анекдот про письмо на спичечную фабрику: «Я 11 лет считаю спички у вас в коробках — их то 59, то 60, а иногда и 62. Вы там сумасшедшие, что ли, все?!».

Одесские холуи пошли еще дальше — они, правда, посчитали не спички, а… песчинки. Слава богу, не поштучно (странно) — в мешках. Но это не меняет диагноз.

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«Чтобы защитить памятник Дюку, его дважды обкладывали мешками с песком, суммарно использовав 185 тонны. В марте — 3500 мешков по 30 кг (95 тонн) песка, в декабре — 3000 по 30 кг (90 тонн)», — с такой, крайне важной по уровню КПД, арифметикой выступила пресс-служба одесской мэрии.

Аккурат 24 февраля, в годовщину начала СВО, «по ихнему» — в годовщину войны. Тогда, когда предсказуемо от чиновников и военных ждали героических победных отчетов об «отражениях атак врага» и подобного. Не дождались.

Год назад, обоссавшись от первых «бахов», приставленные «смотреть за Одессой» нацисты и переметнувшиеся к ним бюрократы, первым делом стали окучивать Дюка мешками с песком, который копали прямо на городских пляжах (предусмотрительно бесплатных и для инвалидов). А почему? Им просто нужна была открыточная пропагандистская картинка — один из символов Одессы в защитных мешках и противотанковых ежах!

Напомню, что тогда же они обложили бронзового герцога, венчающего Потемкинскую лестницу, коктейлями Молотова. И сделано это было в самом, что ни на есть, туристическом центре. Не на границе, трассе, не у админздания и электроподстанции, не у военного штаба или любого другого сарая, который сошел бы за центр принятия решений — нет, на показ! И посылали на х… русские корабли.

Ау, дебилы — впереди лестницы гражданский порт, как же десант с танками мог в нем высадится? Как танки по Потемкинской лестнице могли поползти вверх? Но картинки было достаточно для того, чтобы не привыкшие думать граждане сделали выводы о «выступающей против рашизма» Одессе. Впрочем, предвидя комментарии под этой заметкой, замечу — они своего добились.

Замечу, что в нескольких десятках метрах от Дюка еще два месяца назад стоял памятник Екатерине II, что, даже опуская историческую и идеологическую составляющую, являло великолепный вид (который, к слову, и послужил поводом для включения центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО). Только теперь она валяется на земле хозтерритории художественного музея — так оккупант отблагодарил основательницу города…

Ну а завершу я вновь арифметикой. Задачей для нацистов, в рамках гитлерюгенда, может… для третьего класса. Итак, ребята, у вас 3500 мешков с песком, и еще 3000 мешков, которыми вы обложили Дюка. Вопрос: зачем?

Если Арман Эммануэль дю Плесси Ришелье после Великой Французской революции поступил на службу в русскую армию, потом, за заслуги перед русским отечеством, указом Александра I был назначен градоначальником Одессы, а после стал генерал-губернатором Новороссийского края и Бессарабии? Так зачем вы таскаете песок к Дюку, если все равно сносить?