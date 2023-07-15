Видать дела действительно плохи: Зеленский перестал отпускать из ВСУ даже инвалидов

Вадим Москаленко.  
15.07.2023 01:15
  (Мск) , Киев
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ВСУ-убийцы, Дзен


В украинском государстве уже доходит до парадоксальных ситуаций, когда из вооружённых сил сложнее уволиться инвалидам, чем людям, которые за ними ухаживают.

Об этом на закрытом пленарном заседании Верховной рады заявил одиозный депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинском государстве уже доходит до парадоксальных ситуаций, когда из вооружённых сил сложнее уволиться...

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Он коснулся законопроекта Украины о демобилизации инвалидов первой и второй группы.

«У нас парадоксальная ситуация, когда по уходу за инвалидом первой-второй группы можно уволиться из рядов вооруженных сил, а самому инвалиду первой-второй группы уволиться нельзя, и есть люди, которые пошли добровольцами полтора года назад, несмотря на свою инвалидность, но они же не могут бесконечно. Это реально инвалиды I и II группы», – возмутился Гончаренко.

Он призвал внести изменения в данный закон, который был принят два месяца назад и до сих пор ждёт подписи президента Украины Зеленского. При этом он добавил, что подобные проволочки касаются и попадающих под закон об освобождении из рядов ВСУ – тех, чьи родные и близкие погибли на поле боя.

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