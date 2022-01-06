Власть в Казахстане переходит к триумвирату. Есть ли шанс у России?

События в Казахстане разворачиваются сейчас вокруг установления контроля над крупнейшим мегаполисом страны – Алматы. Утром туда были введены силы национальной гвардии, спецподразделения МВД и армейские части, а тем временем силы ОДКБ должны были занять военные объекты на территории республики и космодром Байконур. Однако до полного спокойствия еще явно далеко.

Как известно, вечером 5 января Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности официально обратился к ОДКБ с просьбой помочь поддержать порядок на территории страны в связи с тем, что Казахстан стал объектом нападения международных террористов. В свою очередь руководство организации приняло решение поддержать власти республики и направить ограниченный контингент сил.

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По словам главы комитета Госдумы по СНГ Калашникова, подразделения контингента не будут вмешиваться и участвовать в уличных боях и зачистках, а сугубо только оборонять военные объекты и инфраструктуру от атак боевиков, но не более того.

«Там же и Байконур, и другие структуры, которые надо охранять от таких банд и, в случае необходимости, защищать. Для этого ОДКБ и существует – не только защита от внешнего нападения, но и от таких факторов», – отметил политик.

Эти силы будут располагаться там такое время, какое потребуется, а уйдут только после соответствующей просьбы со стороны действующих властей. Это важный момент, так как Нурсултан Назарбаев, даже находясь в отставке, и его преемник Касым-Жомарт Токаев вынуждены будут теперь всецело опираться на ОДКБ для внутренней стабилизации как на точку для сохранения конструкции государственной системы.

Это даёт благоприятную возможность оказать влияние на внешний и внутренний политический курс Нур-Султана (Целинограда) в деле его существенной корректировки. Ведь если процесс создания Организации тюркских государств, в котором активное участие принимает правящая казахстанская элита, продолжится в тех же быстрых темпах, то Казахстан рано или поздно уйдет от России и не только из «русского мира» в «тюркский», но и вообще в другой военный альянс со всеми вытекающими отсюда последствиями.

И сейчас ряди спасения себя и своих капиталов власть Казахстана готова отыграть назад, так как понимает, что без поддержки со стороны России обречена на неминуемое поражение.

Фактически у Москвы сейчас появляется шанс, как в истории с Белоруссией, жестко пристегнуть к себе нынешнюю верхушку в ханской ставке, как в прямом смысле надо воспринимать название резиденции президента Акорда в столице.

Если это так, то как и с Лукашенко, здесь есть возможность добиться через проведение конституционной реформы и данных уже обещаний «демократических преобразований» осуществить приход к рычагам управления более лояльных к идеям ЕАЭС и интеграции в единый Союз фигур. Но в этом случае важно не допустить того, чтобы местные группировки навесили ярлык «оккупантов» на российские миротворческие силы.

Ведь пока полного контроля над страной Токаев не добился, так как вооруженных путчистов очищена была только центральная площадь южной столицы, тогда как митинги и забастовки в регионах продолжаются и в течение дней могут только усилиться. Ведь сейчас власть имеет настоящие мятежные пригороды Алматы, где ушедшие с площадей могут затаиться и сделать их своей опорой.

Насколько вообще у рассыпающегося госаппарата найдутся силы, чтобы в одночасье подавить выступления по всей республике – большой вопрос со многими неизвестными. Даже в случае подавления нынешнего повторный мятеж может стать в перспективе еще более вероятным. Но теперь у протестующих будет весь комплекс врагов в лице местных первых чиновников, силовиков – «палачей» и внешних интервентов.

Тем более, что сейчас на руках десятки убитых в перестрелках во время попыток взять штурмом здания РОВД и ДВД в Алматы и в момент ночных боёв в аэропорту и разных центральных частях города.

При этом интересно другое. Отслеживая европейскую прессу, можно отметить, что она хранила практически стойкое молчание, отделываясь короткими строками о произошедших беспорядках по вопросу роста цен. Также никак не реагируют правительства всех «демократических» стран, включая главного гегемона США. Стоит в сторонке и Турция, наблюдая в отдалении за событиями в Казахстане. При этом не реагирует вообще никак и официальное руководство Китая.

Получается, что для этих мировых центров, события в Казахстане стало полной неожиданностью, что все-таки играет на пользу моей версии о социальном взрыве, который был спровоцирован неолиберальными реформами и игрой на росте цен на энергоносители внутри страны в стремлении сравняться по ним с ЕС. Ведь не зря Токаев заявил, что в течение ближайших месяцев в республике будет осуществляться жесткое регулирование цен на ГСМ и газ.

Если бы это была спланированная операция, то уже сразу бы весь западный дипломатический корпус кричал давно, то есть с самого начала выступлений в Жанаозене о нарушении прав человека в Казахстане. А так Назарбаев и его окружение были для ЕС и США своими в доску и одновременно гарантами собственности и прибылей их компаний, окопавшихся в западных нефтедобывающих регионах республики, и они попросту не знали, как реагировать.

Снесенные таблички на проспекте Назарбаева.

Наоборот, уход режима означал бы для них неминуемой передел собственности, как в соседней Киргизии с национализацией у британских и канадских собственников золоторудного месторождения «Кумтор» и провал планов отуречивания Центральной Азии. В то же время использование митингов и забастовок могло исходить только от внутренних группировок.

Ведь начавшись в рабочих районах западных регионов как мирные протесты и забастовки, затем движение стало радикализироваться, а выступлениями безработной молодежи в Алматы могли воспользоваться силы из окружения самого Назарбаева для таких демонстративных захватов зданий с сожжением машин. На фоне массовых беспорядков легче всего было организовать перераспределения властных полномочий и постов внутри элиты, чтобы ослабить или убрать одних и возвыситься другим.

Уже очевидно, что от этих событий выиграла только группировка Тимура Кулибаева, главного олигарха и держателя всех активов правящей семьи внутри страны и за рубежом, и Карима Масимова, главы Комитета национальной безопасности (КНБ). Они еще полтора года назад образовали такую тройку вместе с Касым-Жомартом Токаевым, объединившись и удалив с поста спикера Даригу Назарбаеву, старшую дочь Елбасы.

Теперь прикрываясь Токаевым как законно избранным президентом, они могли узурпировать всю полноту власти, устранив таким образом главного суперарбитра в лице самого Нурсултана Назарбаева, который перестал их устраивать. И для этой версии есть подтверждения в виде отставки правительства, сформированного по команде «лидера нации», смены ряда лиц в госаппарате.

В частности, в ночь с 3 на 4 января, когда первый раз было захвачено протестующими здание акимата Алматы, Касым-Жомарт Токаев своим указом убрал с поста заместителя председателя КНБ «надсмотрщика» – племянника Елбасы Кайрата Сатыбалды, а также сместил с должности госсекретаря правую руку первого президента – Крымбека Кушербаева. На их места он назначил своих людей, а именно в КНБ Мурата Нуртлеу, а на пост госсекретаря собственного помощника Ерлана Карина.

С учётом того, что потом был отправлен в отставку кабинет министров, а затем и председатель Совбеза – сам Назарбаев, то соотношение сил внутри правящей элиты резко поменялось в пользу триумвирата – Токаев, Кулибаев, Масимов. При этом «лидер нации» с дочерями тут же уехал на «лечение» за рубеж, то есть эвакуировался из страны.

Фото из разгромленного акимата Алматы.

Это, конечно, только версия, так как он еще может оставаться важной фигурой в конструкции, но учитывая его возраст такое перераспределение власти могло вытекать из всех происходящих событий, а тройка вполне могла их ускорить своими методами. Но тут появляется вопрос – смогут ли они сами удержать власть? Ведь Назарбаев был скрепляющей фигурой и суперарбитром, которого боялись все без исключения.

Будет ли обладать воцарившаяся тройка таким же авторитетом и возможностями подавлять всех остальных вызывает большие сомнения. Подобные действия могут и расшатать всю систему, так как ни народные массы, и тем более ни региональные группировки не видят в Токаеве и стоящих за ним лиц неоспоримых лидерских качеств и способность консолидировать элиту.

Плюс разбуженные массы не собираются расходитья, а сил Нацгвардии пока явно не хватает, чтобы окончательно сейчас зачистить Алматы. Тем временем продолжаются массовые митинги в Актау, Жанаозене, где введен режим ЧП, идет забастовка и митинг рабочих в городе Хромтау Актюбинской области, Костанае, Кызылорде, в городах Восточно-Казахстанской области, Кенкияке и Акжаре. Вновь собираются манифестации и в других областных центрах страны, как и идут забастовки нефтяников, шахтеров, металлургов и медеплавильщиков.

В этой ситуации может быть только два варианта. Первый – это триумвирату удастся на время подавить выступления в Алматы и в стране, но это будет только временная передышка перед новой волной еще более мощных выступлений. Второй – несмотря на войсковую операцию в Алматы, сил окажется недостаточным и массовые выступления продолжатся в стране с новой силой.

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Правительственные подразделения ведут бой с «мирными» протестующими в Алматы.