Власти Феодосии восьмой год игнорируют указ Путина

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Власти Феодосии восьмой год игнорируют указ президента РФ Владимира Путина о присвоении городу почетного звания «Города воинской славы». Несмотря на проведенные общественные слушания, опросы граждан и решение сессии горсовета об определении места установки, стелы с указом и изображением герба города в Феодосии до сих пор нет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Феодосийцы не теряют надежды, что стела появится или ко Дню освобождения Феодосии 13 апреля, или ко Дню Победы. Но до сих пор нет даже четко определенного места установки стелы, которая по законодательству должна быть в городе воинской славы.

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«Городские власти делают всё, чтоб живые вершители Победы так и не дождались её, – уверен феодосийский блогер и военный волонтер Александр Талипов. – В очередной раз включаются закулисные игры, интересы предпринимателей и выбранное место на набережной Айвазовского снова переносится. Сколько можно? Вы потомки победителей или другой стороны? Какой позор на всю Россию! Такого ещё не было, чтоб 8 лет не могли установить стелу. Что нужно сделать, чтоб чиновники прекратили «благоустраивать» город и занялись своими обязанностями?».

Два года назад Талипов обратился к министру обороны Сергею Шойгу, но ответ пришел от военного комиссара Крыма о том, что администрация работает над этим вопросом, и уже выбрано место.

Но в марте 2021 года власти Феодосии решили вновь провести опрос среди жителей округа по выбору места установки стелы. Горожанам предлагали выбрать одно из двух – в Городском саду рядом с Башней Константина и мемориалом «Вечный огонь», или на проспекте Айвазовского у светомузыкального фонтана.

Двумя годами ранее на тот момент глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко заявил, что стела будет установлена в районе сквера «Доброму гению», то есть, рядом с «Вечным огнем». Земельный участок под стелу был оформлен, проект составлен, а сама стела должна была появиться в 2020 году. Но выяснилось, что выбранная площадка входит в охранные границы других памятников, и Минкультуры Крыма согласие не дало. В 2021 году власти решили возобновить проектно-изыскательские работы с определением сметной стоимости стелы.

Изначально ее изготовление и установку оценили в 20 миллионов рублей. Но в прошлом году городская администрация сделала запрос в резервный фонд республики на 80 миллионов рублей.

Создается впечатление, что власти Феодосии сознательно затягивают процесс установки стелы, равно как и освобождение сквера у памятника Феодосийскому десанту от торговых рядов.

Два года назад вместо музейного комплекса, обещанного ранее, на набережной Десантников у памятника воинам появился новый сувенирный рынок, принадлежащий одному из депутатов Феодосийского горсовета. Теперь за спиной героев-десантников круглогодично идет торговля ширпотребом.

Причем для феодосийского региона это вошло в привычку, устраивать торговые ряды возле памятников. В селе Береговое ярмарка развернулась в 20 метрах возле братской могилы, и все потому, что это единственная свободная асфальтированная площадка с подъездными путями. Другие – либо разрушены, либо заняты курортным общепитом и торговлей.

В поселке Коктебель «Памятник воинам Коктебельского десанта» тоже зажат со всех сторон торговыми ларьками, а площадка у памятника используется для детских аттракционов и развлечений.

Добавим, что о проблемах с псевдопатриотическими настроениями в администрации «Города воинской славы» феодосийцы пишут в прокуратуру, Следственный комитет, администрацию президента. Только глава Крыма Сергей Аксенов трижды лично обещал, что стела в Феодосии будет, но что-то явно идет не по плану. Зато по количеству точек нестационарной торговли Феодосия даст фору многим прибрежным городам.