Внезапно: Это не у России, а у Белоруссии остался единственный союзник

28.08.2020, Москва, Елена Острякова

Заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о том, что Украина прерывает все контакты с Белоруссией, станет тестом для Минска – готов ли Александр Лукашенко теперь запретить поставки на Украину топлива, которое, в том числе, использовалось для нужд карательной операции против Донбасса.

Об этом у себя в телеграм-канале заявил российский политолог Семен Уралов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Основа украинско-белорусских отношений – экономическая прагматика. Киеву нужен ГСМ и доступ на российский рынок с помощью белорусского транзита. Минск заинтересован в том, чтобы иметь свой процент. Это значит лишь то, что из официальной внешней политики РБ исчезнет ложно- завиральный тезис о «региональном доноре безопасности», – написал Уралов.

Он полагает, что следствием демарша Кулебы должна стать синхронизация политики России и Белоруссии в отношении Украины.

«В Минске любят повторять, что у России остался единственный союзник, и это РБ. Но по факту оказалось, что единственный союзник остался у самой Белоруссии. В случае России необходимо настойчиво предлагать совместную политику в отношении Украины. Она очень простая – разделять граждан Украины и её власть. Граждане нам нужны, а Киев пускай играет в свое Междуморье. По готовности Минска к синхронизации внешней политики будет понятно, сделаны ли выводы из кризиса», – написал Уралов.