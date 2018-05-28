28.05.2018, Одесса, Михаил Рябов

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Внезапно: Власти Украины открыли памятник противнику Польши и союзнику Москвы

В Одесской области открыли памятник герою восстания против Польши Семена Палия, который просил поддержки у Москвы.

Об этом в своем блоге сообщает экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

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«В Кодыма Одесской области открыли казацкий крест в честь победы 1693 г., одержанной здесь восстанием Семена Палия над польскими правительственными войсками.

Примечательно, что перед этим полковник Палий просил у Москвы поддержку в объединении Правобережной и Левобережной Украины, а после, – участвовал в Полтавской битве на стороне Петра 1.

Так как крест открыт под патронатом Одесской ОГА, можно считать его неким политическим демаршем режима в споре о его нынешних героях-бандеровцах, чтобы позлить Польшу.

Я плохо понимаю памятники ради злобы. Но еще больше удручает, что майданный режим не видит разницы между собой и Палием.

Он готов был договариваться хоть с Москвой, хоть с Варшавой ради независимости Украины. А майданщики стали иностранными наместниками на нашей земле, – сдали страну в порабощение западным магнатам и кураторам в борьбе с восточным соседом», – комментирует Азаров.