Во Львове анонсируют ракетный удар по Крымскому мосту

23.05.2022  11:59 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Украина ударит по Крымскому мосту сразу же, как только получит соответствующее вооружение.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил львовский военный эксперт Петр Черник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По мнению Черника, для этих целей подходят американские РСЗО HIMARS M142 или M270 MLRS.

«Нужно его бить, я думаю, его убьют, это время придет. Почему это еще пока что сложно? Потому что нужна ракета до 300 километров. Я думаю, по ленд-лизу там все будет красиво и правильно обусловлено. Но есть нюанс – ракетный комплекс такого радиуса действия – это большая машина. Мы не забываем, что это степь, его нужно выводить в какую-то точку, которая будет относительно открытой, поэтому это должна быть хирургическая, очень точная, очень качественная военная операция», – сказал эксперт.

«Мы говорили про «Нептун», что он прилетит, и он прилетел. Я думаю, что и какая-то из тех ракет, которая поступит в наше распоряжение, есть у них установка HIMARS M142, она способна нанести соответствующий удар, есть такая установка М270, она также способна нанести соответствующий удар. Я думаю, при определенных подходах и создания соответствующей конъектуры, это обязательно будет сделано – у нас нет другого сценария», – заявил Черник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть