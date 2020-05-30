Во Львове хотят депортировать в Россию всех священников УПЦ МП
Все храмы УПЦ Московского Патриархата должны быть закрыты, а их священники – репрессированы и депортированы в Россию.
Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил одиозный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Московская самопровозглашённая секта Кирилла Гундяева должна быть внесена в список вражеских организаций, деятельность которых запрещена на Украине.
Каждый русский поп должен быть вызван в СБУ и осведомлён о том, что, если он дальше будет практиковать православное богослужение, завозить на Украину литературу идеологического характера, нести Русский мир и баламутить народ чужой страны, – он будет депортирован с Украины.
Я думаю, в России много Лавр, где найдется место для небритых монахов», – заявил Дроздов.
Напомним, меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев также призвал закрыть все церкви Московского Патриархата на Украине.
Спасибо!
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