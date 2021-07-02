Во Львове призвали конституционно записать Украину наследницей Киевской Руси

02.07.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Украина должна окончательно отказаться от идеи братских народов и внести изменения в Конституцию, которые будут отображать «тысячелетнюю историю» этой страны.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» заявил журналист и патологический русофоб, бандеровский пропагандист Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что все территориальные претензии России на любые земли других государств всегда базируются на очень сильной псевдоисторической базе.

И именно поэтому нарратив об «одном народе» является концептуально проработанной стратегемой 300-400-летней давности, которая обосновывает посягательства России на поглощение Белоруссии, что уже произошло. И поэтому вопрос по Украине так серьёзно стоит.

И я хочу подчеркнуть, что наше поколение находится во времени полного отрыва украинской идентичности от этой ещё советской концепции «один народ». И все усилия сознательных украинцев должны быть направлены именно на полное уничтожение, демонтаж этого псевдоисторического фейка об «одном народе», – сказал он.

Также Дроздов полагает, что концепция «одного народа» является настолько древней, что даже Советский Союз был всего лишь её «формальным обрамлением».

«Россия – цивилизационный и исторический злодей, который присваивает себе всю нашу историю, руськую. А не русскую, потому что как раз две буквы «сс» сильно объединяют немецкого фашиста и большевицкого КГБиста. А руськую историю они украли», – возмутился русофоб.

Он призвал внести в украинскую Конституцию изменения, говорящие о «тысячелетней истории» этой страны.

«Нам необходимо конституционно предъявить историческое авторство на Русь. Если вы прочтёте преамбулу нашей Конституции – в ней нет ни одного воспоминания о том, что мы являемся наследниками великой Киевской Руси, никакого воспоминания о казацком периоде, УНР и других попытках государственности.

Мы якобы появились на планете Земля 24 августа 1991 года. А до этого тысячелетняя история где?» – вопрошает националист.