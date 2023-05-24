Во Львове увидели минусы от нападения на Белгородскую область

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Помимо удара по международным позициям Украины, провокация с вторжением диверсантов под Белгород – может сыграть на руку российской мобилизационной кампании.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил профессор Национального университета «Львовская политехника», политолог-международник Николай Бучин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«В данном случае, я уверен, что российская пропаганда будет работать на то, чтобы показать – смотрите, Украина делает эскалацию, Украина будет виновата, если этот конфликт перерастёт в глобальный, Украина нас провоцирует на применение ядерного оружия, на защиту территории и т.д. То есть, это будет, во-первых, такой аспект, во-вторых, это так же будет бить по союзникам – вы им даёте оружие, это будет ещё большая эскалация, они нам обещали, что нападения не будет, а посмотрите, что происходит. И тут уже не будет так важно, что Украина не имеет к этому отношения, их пропаганда это будет так показывать», – сказал Бучин.

Он озвучил ещё один «потенциально негативный момент».

«Россия сможет этот фактор использовать для мобилизационного потенциала. То есть, до нынешнего дня, для русских война была чем-то далёким и чем-то не ихним. Сейчас, когда на собственной шкуре они почувствовали то, что их жизни, их безопасности, их домам может быть нанесён удар, я уверен, что, с одной стороны, напугает, но с другой это определённую часть общества будет подстрекать идти и брать оружие. Кроме того, это сделает российскую власть более решительной в том плане, мы знаем, что они сейчас продумывают схемы, как бы ту мобилизацию скрывать, не разглашать, а сейчас их руки будут немного развязаны», – признал «профессор».