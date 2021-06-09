Во всем виновато исландское пиво? Нет – русские!

09.06.2021, Москва, Анатолий Петренко

7 июня британская газета Daily Mirror опубликовала материал Криса Хьюза (Chris Hughes) с весьма интригующим названием: «Британских солдат высадили из поезда вблизи российской границы за пьянство и нарушение общественного порядка», где обвинялись «русские шпионы» в дискредитации НАТО.

Очередной западный фейк для «ПолитНавигатора комментирует Анатолий Петренко, бывший начальник кафедры психологии оперативной деятельности ВШ КГБ СССР, а ныне эксперт специализирующегося на раскрытии информационных антироссийских диверсий портала «Вбросам.нет».

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Автор Daily Mirror отмечает: «Военные были задержаны в выходные дни местной полицией в местечке Йыгева недалеко от эстонско-российской границы за то, что они громко кричали, пугая гражданское население. Шестерых британских солдат высадили из поезда всего в 30 километрах от российской границы из-за обвинений в том, что они были пьяны и плохо себя вели».

Далее автор жизнеописует поведение этих самых бравых солдатиков:

«Пассажиры пожаловались, что они безобразно себя ведут. Полицию вызвали после того, как работники поезда несколько раз попросили военных вести себя не столь агрессивно и не пугать громкими криками гражданских. По словам очевидцев, солдаты были пьяны».

Оказывается, это далеко не единственный случай в отличающейся тишиной и порядком Эстонии. Автор приводит информацию о том, что такие инциденты уже имели место:

«В прошлом месяце британские солдаты, направленные в Эстонию на усиление местной армии против российской угрозы, учинили драку с местным населением в ходе ссоры из-за женщины. Новостной вебсайт ERR сообщил, что группа из 8-10 солдат пошла в ресторан быстрого питания в эстонском городе Тапа, где вспыхнула ссора, когда местные мужчины потребовали, чтобы военные прекратили разговаривать с женщиной. Ссора вылилась в драку, которая продолжилась на улице. Была вызвана военная полиция, но к моменту ее прибытия на месте уже находились местные полицейские, а драка закончилась. Стороны отказались предъявлять друг другу обвинения. По словам очевидцев, на одного местного мужчину полицейские надели наручники».

В этом эпизоде на нас произвело огромное впечатление то, что стороны каким-то волшебным образом не стали предъявлять друг другу обвинения, а на одного из эстонцев, который, видимо, хотел довести дело до суда, на всякий случай надели наручники. То есть, можно предположить, что эстонская полиция получила указание ни в коем случае не препятствовать разгулу пьяной британской солдатни, поскольку они именно так и защищают маленькую Эстонию от всяческих угроз, да еще в казну денежку немалую платят.

Читая сей материал, мы-то наивно полагали, что все закончится описанием поведения перепивших британцев. Вроде бы все, ну перепили, ну поскандалили, ну подрались. Ан нет, это была только присказка.

Главное, по мнению наивного автора она приберегла на конец: «Есть опасения, что это агенты российской разведки воспользовались плохим поведением британских военных, чтобы дискредитировать действия НАТО на границе».

Ну конечно же, российской разведке больше нечего делать, как заниматься плохим поведением перепивших британский солдатиков!

А уж как заученно и по-холуйски звучит высказывание эксперта по России Брюса Джонса (Bruce Jones) из военно-аналитического агентства Jane’s, который сказал такой бред, что возникли большие сомнения и убежденность в том, что у эксперта «не все дома»: «Этот серьезный инцидент могли специально подстроить агенты Путина».

То есть, если автора материала испугало, что российская разведка всерьез займется инцидентом с пьяными британцами в Эстонии, то этот горе-эксперт нашел и здесь руку Москвы. Ну опять работа по лекалам из Вашингтона!

Вы, наверное, задались вопросом, а причем здесь пиво в названии нашей статьи? Да все очень просто.

Такие случаи уже бывали и не только в спокойной Эстонии.

«За время крупных учений НАТО «Единый трезубец» норвежские вооруженные силы получили свыше 400 жалоб. Поводы самые разные: где-то солдаты повредили сельскохозяйственные угодья, а где-то облегчались прямо у детского садика», – писала NRK (Норвегия) не так давно.

Примерно в то же время журналистка американского «Ньюсуика» уделила первостепенное внимание проблеме с пивом, случившейся в столице Исландии после недолгого пребывания там 6 тысяч американских солдат, направлявшихся в Швецию и Финляндию для участия в маневрах НАТО «Единый трезубец».

Военнослужащие США, направлявшиеся в Швецию и Финляндию для участия в маневрах «Единый трезубец 18», сделали промежуточную остановку в Рейкьявике во время уикенда и, по данным исландского новостного агентства Visir, выпили все пиво в барах и ресторанах города.

Видимо, они щедро поделились этим пенным напитком и с британскими солдатиками.

Поэтому, дорогие европейцы из других стран, держитесь! Пьяные натовцы, увлекшись учениями, могут и у вас все обмочить!