Политнавигатор - Новости России и Украины
30.05.2018, Минск, Владимир Гладков
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Донбасс, Местная власть, Минский процесс, Общество, Связь, Украина

«Vodafone» согласился взаимодействовать с республиками Донбасса


Представители мобильного оператора «Vodafone» выразили готовность к сотрудничеству с ДНР и ЛНР, согласившись совместно работать над дорожной картой мероприятий по обслуживанию своей сети в республиках.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда ДНР на Минских переговорах Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она также добавила, что теперь от представителей компании ожидают письменной позиции по каждому из пунктов дорожной карты.

«Контактная группа продолжила работу над дорожной картой мероприятий по обслуживанию сети «Vodafone» на территории ДНР и ЛНР, которую на прошлом заседании предложили Республики. В отношении большинства пунктов дорожной карты представители мобильного оператора высказались положительно и выразили согласие взаимодействовать. Мы ждём теперь письменной позиции по каждому из пунктов, что бы запустить в работу согласованные элементы восстановления и обслуживания», – написала она.

 

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