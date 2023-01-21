Военная аналитика: Наступление ВСУ на Крым. Убийственный путь по граблям

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В Зе-гадюшнике не скрывают, что главной задачей ВСУ уже в ближайшие месяцы станет наступление в направлении Крым – Мелитополь. Ради этой затеи прямо сейчас главарь ВСУ Залужный и его натовские кураторы спешно сколачивают три корпуса, в которые сливается оружие и системы из свежих западных поставок.

Попробуем представить себе, как может выглядеть будущее наступление ВСУ на Крым с учётом гипотетической возможности передачи натовцами Залужному требуемых 300 танков и 500 БМП в придачу к трём корпусам.

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Согласно последним данным о планах противника, планируется комбинированная операция, цель которой отрезать Крым от России, заблокировав полуостров с суши и с моря, разорвав транспортное сообщение и подачу днепровской воды, тем самым вынудив политическое руководство РФ пойти на переговоры с Киевом на унизительных условиях.

Блокаду Крыма с севера должны обеспечить та часть группировки Залужного, которой удастся прорваться к Перекопу. С моря, как утверждают, бандеровцы при активной организационной поддержке британцев должны нанести разрушительный ракетный удар по Крымскому мосту, сделав его полностью непригодным для любых транспортных сообщений. Как говорится, шах и мат, вата!

Оставим в покое версию о ракетном ударе по Крымскому мосту. В ней столько неизвестных, что, перебирая возможные варианты атаки, можно впасть в конспирологическую ересь.

Куда занимательней сценарий прорыва трёх корпусов Залужного к административной границе Республики Крым и Херсонской области. Или, как вариант, захват ключевого города Мелитополь, что, теоретически, отрежет группировку Z от основных сил и короткого плеча снабжения.

Прежде всего необходимо определить – с какого направления может начаться наступление ВСУ на Крым и Мелитополь. Кратчайший путь со стороны Херсона отпадает – разрушены мосты, а переправлять по наведённой переправе три корпуса с техникой на виду у российской группировки равнозначно самоубийству.

Стало быть, укроп будет концентрироваться гораздо севернее и дальше, где есть мосты. Ближайшие – в районе Запорожья.

Главной проблемой для ВСУ видится формирование крупного ударного кулака на левом берегу Днепра, опять же, фактически на глазах наших войск. Прорываться в Крым мелкими группами сравнимо с тычком растопыренной пятернёй – разрозненные пальцы отрубать легче.

Но откуда следует, что наши войска будут ждать, пока укры сформируют ударный кулак? Любые разведанные скопления живой силы и техники будут уничтожаться ещё на правом берегу.

Но, допустим, ударный кулак каким-то чудом сформирован, и он двинулся на Крым. Где такие важные составляющие полноценных соединений, как развитая система войсковой ПВО и прикрытие с воздуха? Как будет осуществляться снабжение наступающих корпусов топливом и боеприпасами?

А ведь украм придётся много чего подвозить, поскольку, как известно, к северу от Крыма прошедшими летом и осенью возведены несколько линий обороны с укреплениями, которым, как утверждают свидетели, позавидуют укрепы Авдеевки. Штурмовать их придётся всерьёз и под мощными ударами с земли, моря и воздуха.

Расход боеприпасов будет немалый, проскочить дуриком не получится, а снаряды и прочее боевое обеспечение ВСУ теперь получают только от НАТО. Своего практически не осталось. Ситуация такова, что американские военные уже идут на поклон к Кубе, Венесуэле и Никарагуа – с просьбами отдать им советское оружие в обмен на обещание поставок американского оружия. Когда-нибудь.

Наступать с куцей войсковой ПВО в условиях подавляющего воздушного превосходства ВКС – значит заранее обречь с трудом собранные корпуса на верную смерть: наступать придётся по степи, причём в лесополосах всей ораве не спрятаться.

Боевой авиации от НАТО для укров не предвидится. Выпрашиваемые у ВВС бундесвера 90 подлежащих списанию истребителей «Торнадо» придётся гонять издалека, под прицелом российской ПВО, да ещё существует опасность, что их появление в воздухе со стороны Польши и Румынии будет расценено руководством России как «казус белли». Собственно, у «ливерного» тоже так считают и заранее обозначают трепет очка.

Какие преимущества есть у России, чтобы сорвать планы НАТО украинского наступления на Крым?

Из очевидных мер видится окончательное решение вопроса продолжающейся работы Бескидского тоннеля, по которому до сих пор проходит 60% грузов из Польши на Западную Украину.

Летний прилёт по окружающей тоннель инфраструктуре пары «калибров» был, скорее, демонстрацией возможностей или же попыткой за недорого нарушить железнодорожное сообщение.

Специалисты утверждают, что новый Бескидский тоннель, вступивший в эксплуатацию в 2018 году, надо долбить гиперзвуком, а то никаких «калибров» на него не напасёшься.

До сих пор не тронуты мосты через Днепр, которые полностью контролируются киевскими властями. В случае их обрушения перебросить крупную группировку ВСУ на левый берег реки укропам будет невероятно сложно.

Наконец, остаётся претворить угрозу Киеву из призрачной в реальную, ударив по столице Украины из Белоруссии. В данный момент командование ВСУ боится этого наступления больше всего, создавая протяжённые рубежи обороны вокруг города, включая минные поля, и не особо доверяя бодрящей болботне Зели и западных кураторов, что они «пока что не видят поводов для беспокойства».

Но самое главное, что перемалывание соединений ВСУ, которые могут быть задействованы на Крымском направлении, происходит прямо сейчас.

Ответственный за оборону Артёмовска «лучший полководец XXI века» Сырский уже согнал на этот участок фронта не менее 20 бригад, суточные потери которых, по данным германской разведки BND, «достигают трёхзначных показателей».

Стало быть, Сырскому, для удержания Артёмовска (Константиновки, Краматорска, далее везде) рано или поздно придётся использовать формирующиеся корпуса в качестве резерва. Впрочем, это решение в компетенции натовских штабов, а не Сырского или Залужного. Они-то как раз давят на Зелю, предлагая отвести войска от Артёмовска.

Ещё нюанс: те самые «крымские» корпуса имеют бригадную, а не дивизионную структуру, и пока что в них собраны по четыре бригады в каждом, что тянет на дивизию по численности личного состава, если, конечно, тыловая шваль ко «времени Ч» не отловит свежее мясо для новых бригад.

Судя по тому, как стачиваются под Артёмовском, Соледаром и Кременной украинские бригады, это сильно беспокоит натовских кураторов, так что они вынуждены поторапливать Залужного с наступлением на Крым. Хотя бы в пропагандистских целях, а то до наступления весны сточатся в ноль все соединения, которые им удалось сколотить с огромным трудом.

Кроме того, может статься, что «крымский наступ» – попытка шантажа российского руководства Западом, заставляя ослабить натиск в Донбассе, ибо убыль «захысныков» ужасает даже «политических украинцев», так что в пушечное мясо уже загоняют под дулами автоматов, а в списках потерь всё чаще фигурируют возрастные дяденьки 45 – 60 лет.

И есть реальная угроза социального взрыва стремительно растущего «майдана вдов», требующего от властей дать ответ о судьбе их мужей, сыновей и братьев, пачками записываемых в «пропавших без вести».

Безусловно, планы «крымского наступа» ВСУ нельзя игнорировать, поскольку они содержат в себе угрозу, а их реализация может натворить бед, однако шансы на успех выглядят совершенно не реалистично.

Если не принимать во внимание совсем уже невероятный допуск, что наши войска внезапно ослепнут, оглохнут и залягут в берлогу до наступления тепла. Но это уже для любителей украинской боевой фантастики и комиксов о чубатых супергероях.