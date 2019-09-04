Военные ДНР спасли от украинских снайперов представителей ОБСЕ

04.09.2019, Киев, Александр Гусар

Благодаря умелым действиям военнослужащих Народной милиции ДНР удалось избежать обстрела украинскими снайперами представителей СММ ОБСЕ.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, украинская армия продолжает игнорировать достигнутые в Минске договоренности по разведению сил и средств в районе населённого пункта Петровское и намеренно создаёт очаг напряженности в этом районе.

«В течение нескольких дней разведкой Народной милиции ДНР фиксируется усиление снайперских обстрелов со стороны ВСУ в этом районе. В одном случае только благодаря умелым действиям защитников республики под снайперский огонь не попали представители СММ ОБСЕ, прибывшие на участок разведения с целью мониторинга», – рассказал Астрахань.