Воислав Шешель: Россия для Сербии – наша сила защиты

25.02.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Сербии нужно отказаться от курса на интеграцию в ЕС и официально заявить о военном союзе с Россией.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил бывший вице-президент Югославии – лидер «Сербской радикальной партии» Воислав Шешель, который провел более 11 лет в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого за вооруженную борьбу с хорватскими и боснийскими сепаратистами.

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– В апреле в Сербии состоятся парламентские выборы. Часть оппозиции, проводящая регулярные уличные акции, призывает к бойкоту кампании и обещает добиться свержения власти. Есть ли угроза очередной «цветной революции»? Какую роль играет Запад, чьи СМИ поддерживают оппозицию?

Воислав Шешель: Оппозиция, которая пытается прийти к власти в ходе уличных протестов, – это прозападная оппозиция. Запад пытается найти кого-то удобного для себя вместо президента Вучича. Очевидно, что они еще не нашли такой кандидатуры, но они все еще продолжают поиски. Я не думаю, что в Сербии следует проводить акции протеста. Выборы – единственный возможный способ сменить власть в стране.

– США активно склоняют Белград и Приштину к возобновлению переговоров, авиационного и ж/д сообщения. В обмен обещается помощь в европейской интеграции. Нет ли здесь угрозы обмана – продавливания легализации «независимого» статуса Косово в условиях, когда лидеры ЕС признают невозможность расширения Союза в обозримом будущем?

ВШ: Сербская Радикальная партия категорически против вступления Сербии в Европейский Союз. Я считаю, что Российская Федерация, как наша сила защиты, должна участвовать в переговорах по урегулированию проблем в Косово и Метохии. Сербия должна настаивать на выполнении резолюции 1244 и должна сделать все возможное, чтобы вернуть проблему в Организацию Объединенных Наций с помощью России, Китая и других дружественных стран. Европейский Союз не скрывает, что он открыто стоит на стороне сепаратистов, и мы не можем ожидать от них ничего, что отвечало бы интересам Сербии.

– Насколько эффективна оказалась кампания по отзыву признания Косово? Какую помощь оказывает Россия? Что еще могла бы сделать Москва?

ВШ: Дипломатическая кампания нашей страны, которая приводит к отзыву признаний ложного государства Косово, безусловно, хороша. И хорошо, что количество этих стран увеличивается. Самое главное, что Косово не станет членом Организации Объединенных Наций, и мы, безусловно, рассчитываем на помощь России здесь.

Президент Путин и другие российские чиновники всегда были привержены идее территориальной целостности и суверенитета Сербии, и это очень много значит для нас. Я убежден, что никому от имени Сербии не удастся признать Косово.

– Сергей Шойгу недавно посетил Белград, Сербия за последние дни получила от РФ бронетехнику, вертолеты, системы ПВО, что вызвало нервную реакцию американцев и сепаратистов в Косово. Почему их раздражает усиление армии Сербии, что дает российская помощь, как может развиваться сотрудничество в будущем?

ВШ: Сербская радикальная партия выступает за абсолютное сотрудничество с Российской Федерацией, максимально возможное сотрудничество. Я с нетерпением жду каждого визита российских чиновников и благодарен за ту помощь, которую мы получаем.

– Сербия анонсировала расширение сотрудничества с ОДКБ при сохранении нейтрального статуса. Это максимум, на который может пойти страна, окруженная НАТО? Возможно ли присоединение Сербии к ОДКБ?

ВШ: Я против статуса нейтралитета и считаю, что эта позиция для такой маленькой страны, как Сербия, нежизнеспособна. Но я ратую за присоединение к ОДКБ Сербии и считаю, что Сербия должна официально запросить вступление в эту организацию как можно скорее и в качестве полноценного члена.

– Протесты в Черногории стали настоящим примером, в том числе и для русских Украины, где их права нарушаются по аналогичному сценарию. В свое время Украина так же была оторвана от России под предлогом скорейшей интеграции в ЕС. Оправдались ли эти обещания в Черногории, стала ли там жизнь лучше после выхода из единого государства с Сербией?

ВШ: Я сожалею, что власти в свое время разрешили отделение Черногории. Сербы в Черногории годами преследовались сепаратистским режимом Мило Джукановича. Они жили в страхе, но теперь, когда он решил украсть сербские церкви и монастыри, люди освободились от страха, и очевидно, что политический конец Мило Джукановича близок. Я поддерживаю сербов в Черногории, и мне жаль, что официальная Сербия недостаточно занимается тем, чтобы помогать своему народу. Я предложил Александру Вучичу запросить срочное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения этого вопроса.

– Милорад Додик заявил о том, что Республика Сербская начинает движение по выходу из Боснии и Герцеговины. Насколько вероятно воссоединение с «большой Сербией»? Может ли РС стать прецедентом для других регионов бывшей Югославии?

ВШ: Республика Сербская все чаще и чаще подвергается ударам. Милорад Додик занимает твердую и четкую позицию. Важно, чтобы он не поддался негативному влиянию. Сербия должна помочь сербам в Республике Сербской и должна сделать все, чтобы Республика Сербская выжила.