«Вооружений у ЕС осталось в объёмах спасательной соломинки» – киевский военный аналитик

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У воюющей Украины, которая просит бронетехнику, сейчас больше танков, чем у всего ЕС вместе взятого.

Об этом на канале «UkrLife» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глава европейской дипломатии Боррель говорит, что осталось три месяца, и там как-то ситуация будет решена на поле боя. И тут даже не хочется представлять, что именно он имеет в виду о всего трёх месяцах, и какую ситуацию, и как именно она будет решена на поле боя. И тут вряд ли речь идёт о какой-то успешной перспективе наших контрнаступательных действий», – сказал Киричевский.

Ведущая канала предположила, что, возможно, еврочиновник имел в виду, что за эти 3 месяцев Украине поставят столько оружия, что этого хватит для успеха на фронте.

Эксперт ответил, что всё очень плохо.

«Его нет. Столько оружия, сколько нам нужно, больше нет. В объёмах спасательной соломинки – это или эти непонятные несколько сот тысяч снарядов, которые где-то нашёл Петер Павел (президент Чехии – ред.), возможно, у очень специфических продавцов, потому что это или Индия, или Южно-Африканская Республика. Или сотня танков М-84, они же Т-72 из Кувейта, которые, правда, перед этим нужно отремонтировать. Сотня старых югославских танков из Кувейта – это наиболее запланированная в этом году поставка вооружений. Потому что если дальше пытаться разобраться, сколько у кого осталось танков, как-то так выйдет, что даже у воюющей Украины, которая просит бронетехнику, больше танков, чем у всего ЕС вместе взятого. У немцев история, что им надо для производства «Леопардов» два года, остаётся актуальной, новых «Леопардов» брать неоткуда. Поэтому мы в той ситуации, когда лучше исходить из наперёд пессимистического сценария, чтобы потом быть приятно удивлёнными, чем до сих пор полагаться на чудо как на фактор планирования», – заключил Киричевский.