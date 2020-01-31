Восставшая Черногория окрасилась в цвета сербского триклора

31.01.2020, Москва, Елена Острякова

Протесты православных в Черногории приняли новые формы. После того, как полиция разогнала слезоточивым газом группу молодых людей, защищавших граффити в цветах старого черногорского и нынешнего сербского флага в одном из районов столицы страны Подгорицы, такие же триколоры стали появляться по всей стране.

Триколоры появляются на стенах, остановках транспорта, скамейках в парках, в тоннелях на автострадах. Власти пытаются оперативно закрашивать граффити, но молодые люди защищают их. Активисты вывешивают флаги на высоких деревьях, пекут пироги с триколором, одевают патриотические майки и вывешивают фото в соцсетях.

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Символом протеста стал смешной человечек Папа Смурф, раскраска которого напоминает столь ненавистный для черногорских властей триколор.

Символом акций протеста в Черногории стал Папа Смурф, раскраска которого напоминает столь ненавистный для черногорских властей триколор

В Беране жители устроили и другой флешмоб. Они вышли на улицы в медицинских масках, когда в город приехал президент страны Мило Джуканович – главный вдохновитель антиправославного закона «о свободе вероисповедния», который вызвал массовые протесты по всей Черногории. «В городе воняет» – так назвали свою акцию протеста противники режима Джукановича.

К учителю школы в городе Баре Раде Вишнич администрация применила меры взыскания после того, как она попросила своих учеников нарисовать триколор.

«Наша школа – это не место, где будет демонстрироваться открытая или скрытая политическая активность», – заявила журналистам директор образовательного учреждения Биляна Вукманович.

Поведение учителя осудила коллегия адвокатов Либеральной партии.

«Она принесла детство на алтарь своего патологического национализма и ненависти. Каждый просвещенный, разумный человек обязан возвысить свой голос против этого», – заявил депутат Либерального альянса Станка Вучинич.

В защиту учительницы выступил оппозиционный черногорский политик Марко Милачич.

«Вчера вы учили учеников цветам этики. Вы знали, из-за этого потеряете зарплату, но свобода стоит гораздо больше. Детская душа сияет теми же красками справедливости, что и божественная истина. Детские руки держат похищенный флаг государства. К такому классу свободы школа не готова.

Научи нас свободе, учитель всех нас», – написал Милачич в своем «фейсбуке».

Протест поддержали учащиеся по всей стране. Они вывешивают в соцсетях фото школьных досок, на которых написаны православные лозунги.

Беране очень любит хранить молитвы

Напомним, в Черногории уже месяц проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе.

В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО.

Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.