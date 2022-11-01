Возможный преемник Макея поклялся в верности России

Белорусский МИД имеет специфическую репутацию. Владимир Макей возглавляет министерство уже одиннадцатый год. До недавнего времени он был любимчиком прозападной оппозиции, а пророссийские силы его, мягко говоря, недолюбливают. Макей считается архитектором пресловутой белорусской многовекторности и главным лоббистом Запада в Белоруссии.

Он устраивал «дни вышиванки» для послов, заигрывал с американскими «ястребами» и даже переделал эмблему министерства, которая теперь содержит настолько много чередований белого и красного цветов, что, когда ее утвердили, то пошли разговоры о возможном возвращении официального статуса бело-красно-белого флага.

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Макей долго казался неуязвимым и практически непотопляемым. Он умудрился пережить на своем посту и очевидное банкротство политики многовекторности, которую олицетворял. Не затронули его и массовые зачистки белорусской элиты от прозападных персонажей. Однако все когда-нибудь кончается, и очень похоже на то, что белорусский МИД стоит на пороге больших перемен, которые изменят его имидж.

«Потенциальный преемник Макея дал большое интервью, в котором поклялся в верности системе и России», – такой заголовок сегодня появился на сайте «Нашей нивы», одного из главных оппозиционных СМИ. И для этого заголовка есть все основания.

Юрий Амбразевич – самый молодой как по возрасту, так и по стажу нахождения в должности из заместителей Макея (штат которых в этом году, кстати, был основательно пересмотрен). Ему всего 47 лет, и свое назначение он получил 11 марта. Однако неопытным его не назовешь. На дипломатическую службу он попал в 22 года, сразу после того, как окончил юрфак Белорусского госуниверситета.

Перед тем, как получить должность замминистра, он семь лет представлял интересы Белоруссии в женевском офисе ООН и других международных организациях в Женеве. Но главное – огромная публичность дипломата, совершенно не характерная для такой должности. Фамилии других заместителей Макея известны немногим, а Амбразевич постоянно мелькает в белорусских официальных СМИ. Даже сам Макей в последнее время явно уступает в медийной активности своему амбициозному заму.

Что касается интервью, то истерика «Нашей Нивы» – вполне понятна. В отличие от своего многовекторного начальника, дипломат занимает позицию подчеркнуто патриотическую и пророссийскую, что для него одно и то же. Он прямо говорит о том, что разворот на Запад в 2020 году означал бы коллапс социально-экономической модели и потерю того государства, как мы его понимаем в теперешнем виде. Разорвать связи с Россией, уверен дипломат, – это оказаться на уровне в разы ниже, чем ситуация на Украине в 2014 году, потому что связи Украины с Россией на тот момент были гораздо менее интенсивными.

Для разумного человека это утверждение логично, но прозападной пропаганде, кроме эмоций и лозунгов, крыть его особо нечем. Да, Макей сейчас тоже может сказать что-то в этом роде, но разница в том, что Амбразевич своего мнения не менял, и у него нет такого сомнительного бэкграунда, как у министра. Вот и истерят оппозиционеры – вместо близкого по духу человека они могут получить во главе МИД умного и последовательного оппонента.

Да, к Амбразевичу тоже есть вопросы. Он перебарщивает в демонстрации лояльности и порой может говорить, скорее как идеолог-пропагандист, чем как ответственный дипломат. Это может делать его выступления менее убедительными, но подобным в современной Белоруссии грешат, увы, многие.

Постоянный пиар Амбразевича белорусским официозом действительно создает впечатление, что жителей республики начинают постепенно приучать к тому, что у отечественной дипломатии скоро может появиться новое лицо. Во всяком случае, беспричинно возлюбить чиновника больше, чем его начальника – белорусские государственные СМИ не могут просто по определению. Эпоха Макея подходит к концу, и Юрий Амбразевич – наиболее вероятный кандидат на то, чтобы занять его место.

Вопрос только в сроках. Здесь, если не произойдет ничего неординарного, наиболее вероятная дата – август 2023 года. Именно тогда Макею исполняется 65 лет. Это – предельный уровень возраста для госслужащих. Конечно, в отдельных случаях этот возраст может быть повышен, и сам Лукашенко является ярчайшим тому примером. Но Макей – не тот случай. И все идет к тому, что в августе его с почетом отправят на пенсию.