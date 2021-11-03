«Все российские звёзды – палачи» – украинский шоумен

03.11.2021 18:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Все российские артисты, кроме Макаревича, Ахеджаковой и Шендеровича –пособники режима и палачи, потому что не высказываются публично в защиту Украины.

Об этом в эфире YouTube-канала «Итон-тв» заявил известный в прошлом по проекту «Караоке на майдане» украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил о своей петиции с требованием запрета выступать на Украине российским артистам «до возвращения Украине Крыма и Донбасса» (исключение для артистов, которые признают «агрессию» России против Украины), которая набрала 26 тысяч голосов, и на неё уже отреагировал украинский президент.

«Даже в ответе нынешнего президента Владимира Зеленского написано о том, что есть украинский культурный фронт, культурное пространство, которое мы не должны отдавать агрессорам, потому что, в моём понимании, это всё одно и то же – или мы боремся за территориальную целостность нашей прекрасной Украины, или говорим – да ну её нафиг. Но я утверждаю, что после артистов приедут не вооружённые, но другие подразделения оккупанта и агрессора. Если при нынешней власти министерство культуры, СБУ и государственная пограничная служба не умеют читать и трактовать законы на пользу украинского государства, значит им гораздо проще будет, когда будет написано, там, статья №1 «Не пущать», всё, им будет очень просто. Но, правда, будет ещё вторая статья, что есть люди, которые публично поддержали Украину и категорично не приняли так называемый Крым-наш и развязывание войны против бывшей братской страны», – рассуждает Кондратюк. «Эти люди нам известны, я оперирую везде тремя фамилиями, надеюсь, я им не подкладываю свинью, но это их публичные заявления. Это Андрей Макаревич, я об этом читал и на «Эхо Москва», я читал на YouTube-канале, видел его. Это Лия Ахиджакова – актриса. Это, кто ещё, я написал, Шендерович, который стоял в одиночном пикете – публицист, драматург. Стоял в одиночном пикете типа «Руки прочь от Украины». Эти люди, потом я их же читал, были преследуемы в 2014 – 2016 годах», – вещал шоумен.

По его словам, утверждение, что артисты вне политики – потворство политике «агрессора».

«Артисты вне политики – это последняя фраза, от которой эти люди отступиться не могут. Значит, на это я им всем привожу фразу великого российского, советского барда Александра Галича, у которого есть прекрасная фраза из его песни: «Промолчи – попадёшь в палачи». Вот, они – палачи… тем, что до них не дошло то, что они потворствуют. По-другому я ничего не могу сказать. Да, среди них есть рокеры, которые, казалось бы, должны любые устои, в том числе нынешние путинские, рвать на куски, но им немножко пофигу, они там репетируют, а потом: «Как это, нас не пускают в Украину», – возмущался Кондратюк.