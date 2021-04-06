«Всё сливают»: НАТО не доверяет ВСУ даже спутниковые снимки Донбасса – депутат Рады

06.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

После того, как ВСУ, покидая Дебальцево, бросили противоминный комплекс, вместо того, чтобы спасти его или уничтожить, у «западных партнёров» нет никакого доверия к Киеву.

Об этом в эфире «4 канала» заявил экс-боевик «Правого сектора», а ныне депутат от «Голоса» Андрей Шараскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы хотим быть партнёрами, нам должны доверять и должны быть уверены в том, что мы, даже имея у себя на вооружении технологии, которые недоступны другим, а тем более нашему врагу, что эти технологии не попадут в руки нашего врага.

Потому что есть протоколы – мы должны это спасти или уничтожить. А вот доверия этого не существует, потому что в Дебальцево мы оставили противоминный комплекс.

Потом, вы в курсе, что нам сейчас не дают наши партнеры, например, (не знаю, как на крайней неделе), но нам в какое-то время перестали давать спутниковые данные в высоком качестве по временно оккупированным территориям?» – рассказал Шараскин.

«А почему?» – спросил телеведущий.

«Доверие», – объяснил экс-боевик.

«Боятся слива?» – предположил ведущий.

«Да, в том числе. Поэтому ключевой вопрос – это доверие», – констатировал Шараскин.