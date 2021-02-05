«Вскрытие» Крыма показало, насколько прогнила Украина

05.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Когда после воссоединения Крыма с Россией на полуострове начали менять коммуникации, открылась ужасающая картина украинского наследия.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос правды» рассказал крымский политолог Андрей Никифоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, не выберется Украина сама из пандемии, потому что настолько разболтано всё, настолько всё опустошено, настолько это не имеет той инерции, которая была оставлена от Советского Союза, что мне непонятно, как этому сопротивляться.

Мы в Крыму это хорошо понимаем, потому что нас в этом плане немножко вскрыли, в хорошем смысле этого слова, произвели вскрытие. Начали менять коммуникации, оказалось, что всё сгнило. Начали перекладывать дороги, оказалось, что всё надо перекладывать. То есть, получается… а вы думаете, другие регионы – иначе? Ну, может быть, Киев и окрестности», – отмечает Никифоров.

Он заметил, что только для того, чтоб хотя бы поддерживать украинскую территорию, необходимы огромные инвестиции, «иначе всё рассыпется». Эксперт напомнил, что на Украине планировалось провести программу «Проблема 2010», которая включала в себя замену изношенной инфраструктуры, но, в связи с недостатком финансов, программу переписали на 2020 год.

«Ну, вот уже 2021. Оказалось, что не так уж и плохо строили при Советском Союзе, если то, что должно было сломаться, выйти из строя десять лет тому назад, до сих пор работает. Но оно всё равно сломается», – добавил политолог.