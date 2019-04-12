Вслед за «Молотами» косить ряды ВСУ принялись «Корсары»

12.04.2019, Донецк, Александр Гусар

В результате взрыва противотанковой ракеты «Корсар» в пусковой установке погиб один военнослужащий ВСУ.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он отметил, что за прошедшую неделю потери ВСУ составили 21 погибший и 30 раненых. Из них 12 погибло и 9 ранено в результате уничтожения НМ ДНР огневых точек, открывавших огонь по населенным пунктам Республики. Остальные 12 смертей стали следствием неосторожного обращения с оружием и несоблюдения мер безопасности при обращении с боеприпасами.

«В течении истекшей недели впервые зафиксирован подрыв противотанкового ракетного комплекса «Корсар» в районе населённого пункта Водяное в одном из подразделений 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в результате разрыва ракеты в пусковой установке. В итоге один военнослужащий погиб», – сообщил Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства также добавил, что в этой связи командованием «ООС» отданы указания командиру бригады о сдаче ПТУР «Корсар» на склады группировки до выяснения причин произошедшего.