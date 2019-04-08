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08.04.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Донбасс, Украина
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ВСУ нанесли повторный удар по поселку в ДНР

Украинские военные обстреляли из минометов подконтрольную ДНР часть прифронтового поселка Зайцево. В результате обстрела получила ранения местная жительница.

Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате обстрела легкое ранение нижних конечностей получила мирная жительница 1982 г.р., которая в этот момент находилась у себя дома по адресу ул. Рыбалко 180.

Кроме того, по указанному адресу зафиксированы повреждения остекления дома, а также гражданского автомобиля.

Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь, от госпитализации отказалась», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, сегодня украинские военные также обстреляли из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия подконтрольный ДНР населенный пункт Старомихайловка на Западе от Донецка, в результате чего получила ранения местная жительница.

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