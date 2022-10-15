ВСУ опять поразили объект на территории России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ днем в субботу обстреляли нефтебазу в Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Менее, чем через час он сообщил, что пожар потушен.

По данным экстренных служб, был поврежден один из 10 резервуаров нефтебазы.

Ранее ВСУ несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино.