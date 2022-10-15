ВСУ опять поразили объект на территории России
15.10.2022 22:17 (Мск), Москва
ВСУ днем в субботу обстреляли нефтебазу в Белгородской области.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
Менее, чем через час он сообщил, что пожар потушен.
По данным экстренных служб, был поврежден один из 10 резервуаров нефтебазы.
Ранее ВСУ несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.