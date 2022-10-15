ВСУ опять поразили объект на территории России

15.10.2022  22:17 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров: 1209
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Происшествия, Россия


ВСУ днем в субботу обстреляли нефтебазу в Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ днем в субботу обстреляли нефтебазу в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Менее, чем через час он сообщил, что пожар потушен.

По данным экстренных служб, был поврежден один из 10 резервуаров нефтебазы.

Ранее ВСУ несколько дней подряд обстреливается таможенный пункт пропуска в Шебекино.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть