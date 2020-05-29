ВСУ отрабатывают захват нефтегазовых морских объектов российского Крыма

29.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

На побережье Азовского моря подразделения ВСУ провели тактико-специальные учения по отражению морского десанта вероятного противника, а также захвату и «освобождению» объектов нефтегазовой инфраструктуры в морской зоне, которую Киев считает своей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие морская пехота ВСУ, авиация Сухопутных войск, воздушно-десантные подразделения, морская авиация и Госпогранслужба Украины.

«Участники учений отрабатывали вопросы отражения морского десанта противника, освобождение и взятие под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины.

Во время тренировки морские пехотинцы совершенствовали навыки десантирования на необорудованное побережье с воздуха посадочным способом под прикрытием авиации Сухопутных войск. Кроме того, были отработаны вопросы нанесения огневого поражения по морским целям, противовоздушной обороны, оказания первой медицинской помощи и эвакуации личного состава и техники с поля боя», – говорится в сообщении.

Отметим, накануне военные моряки Черноморского флота в Крыму учились наносить удары по целям на морском побережье, а фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» поразили как видимые, так и скрытые цели из артиллерийских орудий.

Также напомним, что ранее сразу три больших десантных корабля Черноморского флота РФ – «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» провели учения по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

Одновременно с этим Минобороны Украины отрапортовало о выходе в море из Одессы двух десантно-штурмовых катеров типа «Кентавр», которые были построены в прошлом году.