ВСУ ударили по очередному посёлку в Курской области

01.11.2022  22:09 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

ВСУ обстреляли сегодня днем из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ обстреляли сегодня днем из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области....

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«Пострадавших нет.Повреждения получил трёхэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта», – написал Старовойт.

18 октября ВСУ обстреляли поселок Тёткино и села Попово-Лежачи в Курской области.

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