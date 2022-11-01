ВСУ ударили по очередному посёлку в Курской области

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Новости Украины

ВСУ обстреляли сегодня днем из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор области Роман Старовойт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пострадавших нет.Повреждения получил трёхэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта», – написал Старовойт.

18 октября ВСУ обстреляли поселок Тёткино и села Попово-Лежачи в Курской области.