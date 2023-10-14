Вучич пошел на поводу у прозападной оппозиции

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Уступив требованиям прозападных партий и движений, «многовекторный» президент Сербии Александр Вучич объявил о досрочных парламентских и местных выборах 17 декабря.

Несмотря на это сегодня прозападная оппозиция снова перекрыла улицы Белграда.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», президент Сербии Александр Вучич под давлением прозападной оппозиции принял решение о проведении досрочных парламентских и местных выборов 17 декабря текущего года. Соответствующий указ сербский президент обещался подписать до 2 ноября.

Это уже второй раз, когда Вучич под давлением прозападных сил и американских и европейских «партнеров» идет на досрочные выборы. Первый раз это произошло в 2022 году, когда под напором спровоцированных противоковидными ограничениями антиправительственных выступлений, президент Сербии нивелировал победу своей партии на выборах в июне 2020 года, объявив всеобщие выборы. В которых, тем не менее, победил как сам Вучич, так и его Сербская прогрессивная партия, с поста лидера которой он впоследствии дипломатично ушел в мае этого года.

В этот раз Александр Вучич уступил требованиям массовых акций прозападных партий и движений «Сербия против насилия», начавшихся в мае этого года после устроенных психопатами –одиночками расстрелами в сербских школах. Но если поначалу участники протестов абстрактно требовали от власти усилить безопасность, то впоследствии дело дошло до требований сменить власть и провести досрочные выборы, на что и пошел Вучич.

Несмотря на то, что сербский президент пошел на поводу у уличных акционеров, те в очередной раз собрались сегодня в Белграде у здания Народной скупщины, парализовав движение в центре города. И прошли маршем до здания Прокуратуры.