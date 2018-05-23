23.05.2018, Донецк, Владимир Гладков

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«Вы – расходный материал!» – прозревшие ВСУшники призвали украинцев не идти в армию

Украинским военнослужащим стоит понять, что они совершают преступления против народа Донбасса, выполняя преступные приказы Киева. Им следует остановиться, пока не стало поздно.

Об этом в ходе пресс-конференции заявили взятые в плен украинские военнослужащие Василий Жемелинский и Виталий Чмиль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не выполняйте преступные приказы по одной простой причине – они действительно преступны. Высокопоставленному руководству будет на вас плевать, вы – просто расходный материал, не более того. Вслушайтесь в наши слова, здесь нет наёмников, здесь обороняют свои дома, свои семьи, жён и детей, и это всё видно невооружённым взглядом», – обратился к бывшим соратникам Виталий Чмиль.

Василий Жемелинский также предостерег молодых украинцев от ошибки, которую сам совершил, подписав контракт на убийство жителей Донбасса.

«Молодые ребята по 18-20 лет, которые идут на службу, как в моем случае – пошел на контракт, чтобы не идти на срочку – не делайте так, потому что всё печально кончается. Деньги не важнее, чем ваша жизнь и ваши родные. Я вам не советую тянуться за кровавыми деньгами, которые нам кидают, как подачку», – сказал он.